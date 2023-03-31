Медики не давали никаких шансов! Кинолог и ее овчарка подорвались на растяжке и чудом выжили

Десять лет она разыскивала и возвращала родным тела погибших военных и гражданских, а сейчас сама оказалась в шаге от смерти.

Лариса Борисенко, кинолог и руководитель поисково-спасательного отряда Антарес, вместе с четырехлапым напарником, 19-летним Вячеславом, подорвалась на растяжке в Харьковской области.

Во время той миссии, которая должна была длиться месяц, специалисты работали на деоккупированной территории и искали тела погибших воинов. От смерти от вражеской растяжки группу спасло чудо, говорят медики.

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Когда мы увидели Ларису, никаких признаков жизни не было, — рассказывает врач.

Вячеслав получил ранение средней тяжести, а вот Ларису в днепровскую больницу доставили в коме. Медики ей не давали никаких шансов.

Я должна вернуться, потому что у нас есть уникальные собаки, с уникальным потенциалом. Мы разработали свою программу подготовки. Последние десять лет своей жизни я считаю своим смыслом, — рассказывает глава клуба Антарес Лариса Борисенко.

Истории прошедших ад на земле можно прочитать в нашем следующем материале: воспоминания мариупольцев о войне в городе.

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