Украина

Медики не давали никаких шансов! Кинолог и ее овчарка подорвались на растяжке и чудом выжили

Кристина Венгеляускайте 31 марта 2023, 21:30

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Військовий про звільнення Ірпеня та Київської області
Мы понимали ответственность, которая лежит на нас — военный об освобождении Ирпеня от россиян
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