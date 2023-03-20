Погибших не считали… Воспоминания мариупольцев, которые разрывают сердце каждому

История выживания и спасения из Мариуполя у каждого своя. Самыми тяжелыми были дни с 15 по 19 марта. Тогда город тотально обстреливали из тяжелой артиллерии и самолетов.

Трагедия в драматическом театре, где россияне на беззащитных горожан сбросили авиабомбу, а затем разобрали руины, чтобы скрыть преступления, — лишь часть того, что происходило. Война в Мариуполе шла на каждом квадратном метре.

С 3 марта Мариуполь очутился в блокаде. Почти сразу исчезла связь. Враг беспощадно накрывал город огнем — с неба, с моря, с суши.

Сейчас также смотрят

Переселенка из Мариуполя Светлана рассказывает, что в ее квартале тогда у некоторых домов снесло крышу. А одну картину увиденного, она до сих пор не может забыть.

Я смотрю — женщина мертвая лежит. Я к ней подошла, а там рядом воронка.

Пока Светлана бежала убирать заряженные телефоны, в ее доме выбило все окна. Эвакуироваться из Мариуполя не удавалось. Люди выходили пешком, из города их вывозили под обстрелами на свой страх и риск через многочисленные блокпосты российских военных.

В городе оставалось не менее 350 тысяч человек. Они неделями жили без тепла, света, пищи и воды. На них каждый день сбрасывали до сотни бомб.

Люди гибли от осколочных ранений, когда стояли в очереди за водой или готовили еду у дома. Так погибла подруга переселенки из Мариуполя Ольги Парахневич.

Она попала в эпицентр. И ее мама, бедная женщина, тетя Лида, стояла у накрытого тела и рыдала.

А 16 марта на Драмтеатр, где было до тысячи мариупольцев, россияне сбросили авиабомбу. В этот день Наталья не могла связаться ни с кем из родных.

Через год Наталья пришла в драмтеатр в Ивано-Франковске. С ней помянуть погибших собрались и другие мариупольцы. На Прикарпатье у театра те же буквы, что и в Мариуполе. Правда, теперь они имеют другое значение: не “дети”, а “где ты”.

У меня там сейчас отец. И он не может бросить остатки квартиры, которые там остались. Это очень странно, как люди держатся за эти остатки мирной жизни, которая была до полномасштабного вторжения, — говорит переселенка Наталья.

Сколько человек погибло от обстрелов и осталось под завалами — установить точную цифру невозможно. Погибших и живых родные до сих пор находят по спискам в соцсетях.

К сожалению, очень много людей, которые не знают, что с близкими. И это ужасно, что они не знают об этом до сих пор, — рассказывает руководитель центра поддержки переселенцев Я Мариуполь в Ивано-Франковске Ольга Крохмалева.

Город-порт с полумиллионным населением практически стерт с лица земли. Для Украины и мира Мариуполь превратился в символ военного сопротивления и гуманитарной катастрофы в войне.

Светлана тоже в ужасе вспоминает о пережитом в Мариуполе. Однако больше всего мечтает вернуться в город, когда он будет под украинским флагом. Читай историю переселенки из Мариуполя, которая теперь делает цветы из зефира.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Азов / Telegram