До сих пор не оправилась от пережитого! История переселенки из Мариуполя, которая делает цветы из зефира

На “ДНРовском” блокпосту стоял одноклассник сына — из параллельного класса. Он был с автоматом… Это история переселенки из Мариуполя, которая живет в Днепре и делает зефирные букеты.

Светлане Новиковой 52 года. В 2015-м она с сыновьями уехала из оккупированного Донецка в Мариуполь. Там начала новую жизнь, купила жилье. Но с началом полномасштабной агрессии России против Украины в прошлом году снова была вынуждена покинуть дом. Женщина поселилась в Днепре, продолжает работу в банке и делает сладкий бизнес по изготовлению зефирных цветов.

Переселенцы в первый раз

Светлана Новикова родом из Донбасса. Жила в Донецке, вышла замуж и родила двух сыновей. В родном городе женщина работала в сфере образования, у семьи был свой дом. Но жить там при власти оккупантов после 2014 года Светлана не захотела.

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— Мы уезжали из Донецка в 2015 году с детьми после смерти мужа. Он тяжело болел и раньше уехать с ним было очень тяжело. Я уезжала в Мариуполь, потому что это был ближайший более-менее большой город. У меня дом остался в Донецке. Потому планировала, что будем ездить и смотреть. И мы тогда не уезжали на постоянное место жительства.

Думали, что вот-вот — и вернемся домой. И дом покидали, и имущество с надеждой. А вот когда поняли, что не вернемся — все уже думали по-другому, — вспоминает женщина.

Уехал и брат. В Донецке осталась мать с сестрой.

Новая жизнь в Мариуполе

Трудно было привыкать — после большого города в небольшой переехать. Чужой город, ни друзей, ни родственников. Ты же начинаешь все с нуля, работы нет. Надо было устраивать детей. Один заканчивал учебу, другой сын еще учился. Было сложно. Потом обустроились и решили быть здесь, — рассказывает Светлана.

Найти работу в Мариуполе, вспоминает Светлана, было сложно. Потому что город маленький и туда приехало очень много людей. Первым устроился старший сын. С младшим была сложнее ситуация. Он перенес операцию на открытом сердце. Через Центр занятости впоследствии и Светлане предложили работу в Фонде развития Мариуполя — на международных проектах.

— Мы квартиру купили в Мариуполе в 2019 году, стали на ноги, жизнь уже ушла, все наладилось, у младшего сына здоровье улучшилось. Было тихо, спокойно, жизнь налаживалась, курортный город. Мы уже выдохнули после этих всех лет. До февраля… — говорит она.

Впоследствии женщина сменила работу на банковскую. Там понравился график работы, и в свободное время она начала искать новое занятие, которое еще могло бы принести доход. И это стал зефир. Сначала Светлана научилась делать классический, а затем перешла на цветочные формы. Первые пробы в виде сирени и тюльпанов дегустировали сотрудники. А полтора года назад появились заказчики сладостей.

Кроме того, вспоминает женщина, сам Мариуполь с 2017 года очень изменился — стал чистым, общественный транспорт был новым и ездил по графику, бесплатный интернет появился в парках. Уровень города очень вырос.

Если сейчас спросят, куда вернуться — Донецк или Мариуполь, то я бы поехала в Мариуполь. Хотя в Донецке я прожила большую часть жизни.

Ситуация 24 февраля 2022 года

— 23 февраля нам еще на работе приходили инструкции, как мы должны действовать. Мы читали их. Но не было реального ощущения. Никто 23 не знал, что завтра будет война, — рассказывает женщина.

Но 24 февраля утром Светлана проснулась от того, что все бахкает. Впрочем, решила собираться на работу. Однако в тот день, как и на следующий, никто уже не работал. Светлана вспоминает, что в Мариуполе оставалась полиция, поэтому была надежда, что все будет хорошо. Но минимально семья все-таки решила подготовиться.

— Детям я сказала снять деньги с карточек, потому что уже был опыт из Донецка, когда банкоматы не работали. Да и продукты закупить. Потому что 25 прошла информация, что взяли Волноваху, а это наша одна дорога на Краматорск и вторая — выезд на Бердянск. То есть если взяли Волноваху, то в ту сторону ты не поедешь. Одна дорога — в сторону Бердянска.

А вечером уже написали, что российские танки у Мангуша стоят. И я уже понимала, что мы в окружении. Позвонила старшему сыну и сказала, что все может в мгновение ока исчезнуть и связи не будет. Ну вот так и получилось, — рассказывает переселенка.

5 марта, вспоминает Светлана, увидела, как стреляют в сторону 17-го микрорайона, где арендовал жилье сын с девушкой. И сразу же побежала к ним домой. Микрорайон уже был побитый. И в тот же день после обеда, когда семья собирала вещи, “прилетело” в их дом и подъезд. Пара жила на третьем этаже, а попало в восьмой. С тех пор все жили вместе в квартире Светланы, в Кальмиусском районе Мариуполя.

Еда на мангале и походы за водой на источник — новый уровень жизни в Мариуполе

10 марта, говорит мариупольчанка, она с семьей впервые попала под минометный обстрел недалеко от дома. А с середины марта над городом начали летать самолеты — это было уже очень страшно.

У нас в доме подвал был хороший, много комнат. Туда ходили. Но в конце марта туда ходить перестали. Просто устали от тех самолетов, что уже психологически было все равно.

Без разницы — если самолет бомбит, хоть в квартире на диване, хоть в подвале. Все равно, где ты лежать будешь. Ночью ты лежишь, начинается обстрел, и уже сил не спускаться. Что будет — то будет, — вспоминает Светлана.

Продукты семья приготовила. Затем с соседями группировались. Растаскивали. Мясо засолили, потому что держать было негде. Света не было. Готовили все на улице. Между многоэтажками была площадка — там и хозяйничали.

А когда мины прилетели, уже у подъезда на мангалах готовили. Раненые тогда были. Потом снаряд снова прилетел — убило человека у подъезда.

Походы за водой, вспоминает Светлана, тоже были опасными:

— Ты сейчас за водой идешь — дом целый стоит. Завтра идешь — уже разрушен. Ходили на обустроенный источник. Когда его расстреляли, стали ходить на другой. Снаряды попали, люди погибли. До него было немного дальше, неудобно, но пришлось. Это где-то 40 минут в одну сторону.

Погибших соседей хоронили во дворе. Могилы — в 3 м от подъезда.

Зачистка города россиянами

— Когда в Мариуполе были и делали зачистку по домам российские войска, то нам говорили: “Не волнуйтесь, все будет хорошо!” А я говорю: “У нас и так все было хорошо”. Сын потом ругался на меня, потому что неизвестно, как они могли бы отреагировать, — говорит Светлана.

На блокпостах в Мариуполе и на выездах стояли “ДНРовцы”. Там семья Новиков даже увидела своих знакомых.

— Мы же из Донецка. Одноклассник сына стоял на блокпосту в Мариуполе. С параллельного класса. Но мы не разговаривали. Он был с автоматом. Потом, когда приходили на Метро, тоже видела из школы детей. Каждый свой путь выбирает. Мы выбрали его с 2014, что мы едем в Украину. И когда здесь такое в Мариуполе произошло, мы даже не думали иначе. Просто в сторону Украины было сложнее выезжать, чем в Россию, — рассказывает женщина.

Попытки эвакуироваться

Когда в Мариуполе начались сильные обстрелы, уехать некуда было. Если кто-то и ехал, то страшно было, потому что стреляли, говорит Светлана. Люди преимущественно уезжали на собственном транспорте. У Новиковых авто не было, потому что продали раньше. Поэтому семья ждала. Однажды удалось попасть на площадку у разбитого магазина Метро. Оттуда оккупационными автобусами вывозили мариупольчан в поселок Никольское.

— Мы первый раз в город вышли 26 марта, чтобы купить где-нибудь хлеба. Не смогли. Потом отправились на Метро — там гуманитарку выдавали. Но там такие очереди. И там мы узнали об автобусе, который может вывезти в поселок Никольское. Записались и в один день уехали со знакомыми этим автобусом. 5 апреля мы выходили из дома, ночевали у знакомых, чтобы 6 уехать. Иначе мы бы не успели на эвакуационный автобус, — говорит Светлана.

Эвакуация в оккупированное Никольское и выезд в Бердянск

Эта эвакуация была от тогда уже местных властей, военных — не украинских. Оттуда, говорит женщина, было два пути: либо в Украину — немного сложнее, либо в Россию. И нужно было фильтрацию проходить.

Я сыну сказала, что нам нельзя фильтрацию проходить, потому что мы банковские работники, чтобы не задавали нам лишних вопросов. И мы начали искать варианты, как этого избежать.

Фильтрация была за две недели. Тебя куда-то должны были везти, отпечатки пальцев снимать. Я говорю: “Ну и куда они потом денут ту базу с нашими отпечатками?” Нет, говорю! Мы не будем здесь сидеть столько времени и будем искать выезд без этой фильтрации. Нас было пять человек, — делится женщина.

Так Светлане удалось найти на местном автовокзале двух таксистов, которые согласились провезти людей в Бердянск без этих справок.

— Мы заплатили за каждую машину по 3 тыс. грн. И они нас везли по полям. Блокпосты стояли все их оккупантские. Мы их проезжали, но с нас справок никто не требовал. На последнем нас даже записали, но справки о фильтрации у нас даже никто не спросил.

Когда мы приехали в Бердянск, понимаете, мы на таком облегчении, мы на таком адреналине были оттого, что ты еще утром уехал оттуда, где стреляют, а после обеда сидишь в школьной столовой и ешь борщ, — рассказывает Светлана со слезами на глазах.

Женщина говорит, конечно, ехать было страшно. Но если ты прожил месяц под бомбежкой фактически, то такого страха нет. Тем более, больше всего Светлана боялась за сына, потому что у него донецкая прописка.

И по “законам” так называемой ДНР все, у кого прописка донецкая, военнообязанные. Так нам сказали на блокпосте в Мариуполе, когда мы еще за водой ходили. Нам сказали, что сына могут забрать, и последние две недели до выезда он вообще из дому не выходил. То есть у нас был большой риск. Даже первый блокпост в Мариуполе — они могли его снять, — говорит переселенка.

Дорога в Украину

Из оккупированного Бердянска Светлана с сыном и его девушкой отправилась на автобусе. До Орехова, что в Запорожской области, вспоминает, проходили 16 блокпостов оккупантов. И на каждом они долго осматривали всех пассажиров-мужчин. В конце концов, через сутки в пути все добрались до Запорожья.

Сейчас Светлана проживает в Днепре. Она снова вышла на работу кассиром в банк. А в конце лета, говорит женщина, дети буквально заставили ее возобновить свое зефирное дело.

— В Днепре дети начали меня толкать, что давай, мама, заниматься и что-то делать. Но никакого оборудования у меня не было. Все дорого. Потом купили летом миксер и принялась что-то делать. Нужен мощный миксер и разные кондитерские мелочи — насадки, мешки. Потихоньку начала. С каждой зарплаты что-то покупала, — говорит мастерица.

В ассортименте Светланы Новиковой зефир в виде сирени, несколько видов тюльпанов, розы, ирисы, нарциссы, маки, эустомы, гвоздики, анемоны, ромашки, гортензии. А еще кактусы, георгины и астры. Для мужчин, говорит кондитер, создала пакетики из сала — это птичье молоко, чеснока — это зефир и пельменей — это шоколадные конфеты.

Вкусы зефира — самые разные. Основной ингредиент — яблочное пюре. А еще пробовала делать из ягод, томатов, сыра дор блю, с приправами. Заказывали даже чёрный зефир с классическим яблочным вкусом.

Это интересно. Потому что зефир многие делают, а цветы — нет. Я интересовалась, училась бесплатно и за деньги. И в выходные экспериментировала. Училась делать массу, потом оттачивала технику. Я занимаюсь зефиром в любое время. Могу и ночью — после основной работы.

До сих пор не оправилась от пережитого! История переселенки из Мариуполя, которая делает цветы из зефира / 7 Фотографий

Заказы Светлана принимает по Украине. Но, говорит, пока самое далекое место, куда доезжал ее цветочный зефир — это во Францию. И дорогу выдержал.

Светлана вздыхает — до сих пор еще не оправилась от пережитого. Потому что приходится снова начинать все заново. Поэтому пытается отвлечься работой над новыми заказами.

Фото: Ярослав Шейко и из личного архива Светланы Новиковой

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