Покинула Бахмут, но не любимое дело — как переселенка стала конструктором военной амуниции

Она кроила, шила и вышивала вещи по индивидуальным заказам в Бахмуте, а сейчас в Днепре одевает украинских защитников.

В один из цехов по изготовлению детской мебели для игротек как раз искали работников, потому что решили, что могут помогать и армии.

58-летняя переселенка из Бахмута Галина Олейникова туда устроилась и стала главным конструктором военной амуниции. Теперь она ответственна за все военные дизайны.

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Там отшивают и флисовые кофты, и футболки, и брюки с наколенниками, и куртки, и бушлаты. Кроме одежды, в цехе изготовляют и плитоноски, а также сумки для аптечек и гранат. Отдают все это военным по себестоимости.

Но как бы ни было хорошо на новом месте, женщина внимательно следит за событиями в родном городе и искренне надеется туда вернуться.

Есть куча способов, как люди могут помочь своей стране во время войны. Смотри, как одессит производит буржуйки и полевые кухни для защитников.

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