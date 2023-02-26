Покинула Бахмут, але не улюблену справу — як переселенка стала конструкторкою військової амуніції

Вона кроїла, шила та вишивала речі за індивідуальними замовленнями у Бахмуті, а нині в Дніпрі одягає українських захисників.

В один із цехів із виготовлення дитячих меблів для ігротек якраз шукали працівників, бо вирішили, що мають потугу допомагати й армії.

58-річна переселенка з Бахмута Галина Олійникова туди влаштувалася й стала головною конструкторкою військової амуніції. Тепер вона відповідальна за всі військові дизайни.

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Там відшивають і флісові кофти, і футболки, і штани з наколінниками, і куртки, і бушлати. Та, окрім одягу, в цеху виготовляють і плитоноски, а також сумки для аптечок та гранат. Віддають усе це військовим за собівартістю.

Та як би добре не було на новому місці, жінка уважно стежить за подіями в рідному місті та щиро сподівається туди повернутись.

Є купа способів, як люди можуть допомогти своїй державі під час війни. Дивись, як одесит виготовляє буржуйки та польові кухні для захисників.

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