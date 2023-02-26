Люди

Покинула Бахмут, але не улюблену справу — як переселенка стала конструкторкою військової амуніції

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 26 Лютого 2023, 20:00

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