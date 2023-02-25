“Ярость зашкаливает — я хочу спасти свою страну!”. Невероятные истории волонтеров

Они собирают миллионы гривен для армии, плетут самые теплые носки воинам, делают маскировочные сетки, готовят сухие борщи и первыми отправляются в деоккупированные населенные пункты, чтобы довезти людям все необходимое.

Это украинские волонтеры. Через год полномасштабной войны в Украине слово “помощь” стало главным в украинском лексиконе.

По разным социсследованиям, 90% украинцев так или иначе поддерживали волонтерское движение. Помогали все — и взрослые, и дети, и люди постарше, независимо от профессии и своих возможностей.

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Самое страшное для меня – это сидеть, и просто из серии, ждать, когда оно грохнет — и ты умрешь, — говорит волонтер Валерия.

С началом полномасштабного вторжения она подвозила людей, собирала в разных уголках столицы продукты и лекарства в одних и доставляла все это другим — маломобильным, больным, старикам.

И это только из историй десятков, сотен и тысяч людей Украины и мира, ставших надежным тылом для защитников или спасением для тех, кто потерял все.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как иностранцы из 20 стран мира угощают переселенцев вкусностями.