Путешествия с пиццамобилем! Как иностранцы из 20 стран мира угощают переселенцев вкуснятиной

Иностранцы не безразличны к войне в Украине, некоторые из них даже приезжают помогать. Волонтеры из 20 стран ездят по нашей стране и угощают пиццей людей, которые оказались в сложной ситуации из-за войны. Более 200 благотворительных пикников иностранные волонтеры устроили в разных украинских городах и селах.

Мобильную кухню также установили в Киеве. Волонтеры готовят пиццу под открытым небом для переселенцев. А путешествуют на так называемом пиццамобиле.

Угощают пиццей, если скажешь специальный пароль: “Слава Украине! Героям Слава!”

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Главный повар Сосо Ачиури родом из Грузии. Вместе с другими волонтерами с начала войны помогал украинским беженцам в Польше, а с апреля начали ездить по регионам Украины.

— Трудные времена, помогаем — кормим людей. Каждый день успеваем объездить четыре – пять точек и накормить 1500–2000 человек, — рассказывает Сосо Ачиури.

Вместе с ним в шотландском килте и украинской вышитой рубашке готовит пиццу Гарри Скримджер. Можно сразу понять — он из Шотландии. Он переоборудовал свой грузовик на “пиццамобиль” и теперь кормит переселенцев. Заготовки для пиццы ручной работы доставляют из Италии. Волонтеры выпекают их в уличных печах.

Мы хотим, чтобы вы понимали — вы не одни.

— Мы — огромное международное сообщество, поддерживающее всех в Украине. У нас есть волонтеры из Австралии, США, Канады, их общины также спонсируют и помогают. Это не только война для Украины, но и всего мира, на который она оказывает влияние. Мы хотим это остановить, стремимся к миру и с надеждой готовим здесь пиццу, — делится Гарри Скримджер.

Попробовать пиццу, которая только что из печи, в Луцке пришли более 100 вынужденных переселенцев. Говорят, что даже не в еде дело, а в том, что их поддерживают и стараются хоть на миг отвлечь от тяжелых мыслей приятными и бодрящими разговорами.

Во время кулинарного пикника иностранные волонтеры испекли 600 пицц. Далее отправятся в Ровенскую область, а затем — в Ирпень и Бучу. Вместе с “пиццамобилем” по Украине ездят еще три волонтерских группы и угощают тех, кто сейчас в трудной ситуации. Но верят — уже скоро Украина одержит победу. Тогда нам помогут восстанавливать страну.

Украинцы тоже занимаются волонтерством и доказывают, что для благих дел не всегда нужны средства. Ранее мы рассказывали историю парикмахера, который каждый день стрижет наших бойцов.

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