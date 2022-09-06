Подорожі з піцамобілем! Як іноземці з 20 країн світу пригощають переселенців смакотою

Іноземці не байдужі до війни в Україні, деякі з них навіть приїздять допомагати. Скажімо, волонтери з 20 країн світу їздять нашою країною та пригощають піцою людей, які опинились у скруті через війну. Понад 200 благодійних пікніків іноземні волонтери влаштували в різних українських містах і селах.

Мобільну кухню також встановили в Луцьку. Волонтери готують піцу просто неба для переселенців, а подорожують так званим піцамобілем.

Пригощають піцою, якщо скажеш спеціальний пароль: “Слава Україні! Героям Слава!”

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Головний кухар Сосо Ачиурі родом з Грузії. Разом з іншими волонтерами від початку великої війни допомагав українським біженцям у Польщі. З квітня почали їздити регіонами України.

— Тяжкі часи, допомагаємо — годуємо людей. Щодня встигаємо об’їздити чотири – п’ять точок та нагодувати 1500–2000 осіб, — розповідає Сосо Ачиурі.

Разом з ним у шотландському кілті та українській вишиванці готує піцу Гаррі Скрімджер. Можна одразу зрозуміти, що він із Шотландії. Він переобладнав свою вантажівку на “піцамобіль” і тепер годує переселенців. Заготовки для піци ручної роботи доставляють з Італії. Волонтери випікають їх у вуличних печах.

Ми хочемо, щоб ви розуміли — ви не самі.

— Ми — величезна міжнародна спільнота, яка підтримує всіх в Україні. У нас є волонтери з Австралії, США, Канади, їхні громади також спонсорують і допомагають. Це не лише війна для України, а й для всього світу, на який вона має вплив. Ми хочемо це зупинити, прагнемо миру і з надією на це готуємо тут піцу, — ділиться Гаррі Скрімджер.

Посмакувати піцою щойно з печі в Луцьку прийшли понад 100 вимушених переселенців. Кажуть, що навіть не в їжі справа, а в тому, що їх підтримують і намагаються бодай на мить відірвати від тяжких думок приємними та підбадьорливими розмовами.

Під час кулінарного пікніка іноземні волонтери спекли 600 піц. Далі помандрують на Рівненщину, а потім — в Ірпінь та Бучу. Одночасно з “піцамобілем” Україною їздять іще три таких волонтерських групи й частують тих, хто нині у скруті. Але вірять — уже скоро Україна виборе перемогу. Тоді допомагатимуть нам відбудовувати країну.

Українці теж займаються волонтерством і доводять, що для добрих справ не завжди потрібні кошти. Раніше ми розповідали історію перукаря, який щодня стриже наших бійців.

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