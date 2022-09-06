Розповіді

Подорожі з піцамобілем! Як іноземці з 20 країн світу пригощають переселенців смакотою

Катерина Курбанова 06 Вересня 2022, 17:00
Іноземні волонтери годують піцою переселенців

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Візова епопея росіян тільки починається! Які країни та чому обмежили в’їзд для громадян РФ 
Сайти для відстеження повітряної тривоги
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