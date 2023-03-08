Дочь говорила, что не хочет умирать. История переселенки из-под Донецка об эвакуации под обстрелами

Жители восточных областей знали, что такое война, но год назад содрогнулись от новой волны жестоких обстрелов и наступления российских военных. Антонина с семьей проживала в поселке Новотроицкое Донецкой области. После 24 февраля она с дочерью десять дней жила в подвале, но смогла эвакуироваться под обстрелами.

Она вспоминает, что в дороге, когда раздавались взрывы, ее дочь сказала, что не хочет умирать. Свою историю о начале полномасштабного вторжения и эвакуации в Португалию Антонина рассказала Суспільному.

Десять дней в подвале

Новотроицкое расположено менее чем в 50 км от Донецка, поэтому война для семьи Антонины длится уже девять лет. Антонина говорит, что люди в Новотроицком уже привыкли к войне. Но 24 февраля 2022 все было иначе. Ей начали звонить и писать друзья, что началось полномасштабное вторжение.

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Тогда женщина не могла представить масштабы опасности, не знала, что ждет ее и ее шестилетнюю дочь Николь. Сестра Антонины сказала собирать вещи и спускаться в подвал. Так и поступили.

Первые три дня в поселке еще была связь и электричество. Затем россияне разбили коммуникации. Последние пять дней, что провели в подвале, не выпускали детей на улицы из-за сильных обстрелов.

Антонина хотела эвакуироваться, но не знала как. В Новотроицком не было больших запасов топлива, люди также не готовились заранее уезжать.

— Тогда я начала паниковать, потому что не знала, как уехать из нашего городка. Потому что со всех сторон Волноваху, которая в 18 км от Новотроицкого, начали сильно обстреливать. Мы были в окружении, — рассказывает Антонина.

Об эвакуации

Женщина говорит, что самое страшное было в начале марта. Тогда семья решила уезжать. Бензин взяли в заброшенной машине, которую нашли по дороге.

Когда женщина с дочерью и друзьями собрались ехать, начался авиаобстрел.

— Я впервые слышала самолет и такие страшные звуки. Везде — танки. За мной приехали друзья. Сказали: “Едем, потому что выбора нет. Или мы здесь остаемся под авианалетами, не зная, что с нами произойдет, или мы будем ехать, молиться Богу и уезжать живыми, с детьми”, — вспоминает она.

Ехали с белым флагом, а детей спрятали в машине под сиденье, чтобы защитить от обстрелов.

По ее словам, возле Волновахи было много разбитых и сожженных машин, но людей не было видно. Женщина закрывала детей собой. Она вспоминает, что молилась, чтобы с ними все было хорошо.

Николь ехала и говорила: “Я боюсь, что с нами что-нибудь случится. Я не хочу умирать! Почему нас убивают?” — делится Антонина.

Семья приехала в село Волосское Днепропетровской области. В приюте для переселенцев волонтеры предлагали эвакуироваться за границу. Они помогали людям доехать до Днепра, а оттуда — в Португалию. Женщина согласилась на эвакуацию. Рассказывает, что в Португалии волонтеры очень хорошо встретили украинцев, всячески помогали.

— Я почувствовала себя в безопасности и сказала, что остаюсь здесь и больше никуда не поеду, — вспоминает Антонина.

О жизни в Португалии

Женщина говорит, что ей сложно вспомнить первые два месяца после эвакуации. Уверяет, что волонтеры помогали со всем необходимым: жильем, документами, едой, вещами. Помогали даже устроить детей в школы и детские садики.

Сейчас она с дочерью живет в квартире, которую им предоставили бесплатно. Антонина говорит, что сложно найти хорошую работу без знания языка. Поэтому сейчас она проходит курсы португальского.

— Мне бы хотелось остаться в этой стране. Она очень похожа на Украину. Мне нравится, что рядом горы, мне безопасно. Но ребенок мой скучает по Украине, дочка очень хочет домой, — рассказывает переселенка.

Родные на оккупированной территории

Мама, сестра и другие родственники Антонины остались на оккупированной территории, они не смогли уехать. Женщина говорит, что оккупанты ужасно относятся к местным. Когда ее мама заболела, ей не дали вызвать скорую. Оккупанты сказали, что в приоритете раненные российские военные. Её мамы не стало в декабре 2022 года. Женщина говорит, что это не единственный случай.

Также переселенка рассказывает, что россияне пытаются переделать все документы на российские. Поэтому она сказала сестре прислать документы на квартиру, чтобы ее не забрали российские оккупанты. Они постоянно приходят с проверками.

— Мне хотелось бы на мою территорию вернуться — домой. Я не хочу жить в руинах, — утверждает Антонина. Она говорит, что россияне уничтожили многие города в Донецкой области: Мариуполь, Угледар, Волноваха и другие.

Как теперь можно на этой территории жить, как ее можно будет отстроить, я не понимаю. Как мой ребенок будет там учиться и будет жить? — размышляет женщина.

Несмотря на все, что произошло, Антонина настроена жить дальше, ведь у нее есть дочь. Говорит, главное — что дочь цела.

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