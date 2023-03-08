Рассказы

Дочь говорила, что не хочет умирать. История переселенки из-под Донецка об эвакуации под обстрелами

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 марта 2023, 22:00
Історія Антоніни з Новотроїцького про евакуацію під обстрілами
Фото: Суспільне

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