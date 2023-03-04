“Я очень сильно хочу, чтобы закончилась война”: рассказ школьницы Насти, которая вернулась домой в Харьков

Российские ракеты разрушили не только дома украинцев: своим вторжением оккупанты полностью перевернули привычную жизнь жителей мирных городов. Особенно от российского террора страдают приграничные города и населенные пункты.

Харькову, как говорится, — не повезло с соседом, ведь до России здесь всего 30 километров. Во время наступления вражеских войск и оккупации близлежащих городов, больше всего доставалось Северной Салтовке: она теперь почти уничтожена, в каждом доме видна “рана” от снарядов или осколков.

Теперь в Харьков вернулись жители, которые 24 февраля выезжали из родных домов. О том, как сейчас живется в городе-железобетоне, рассказали Суспільному.

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Плакала, потому что очень хотела домой

Школьница Анастасия Христич вернулась домой почти через год после того, как началось полномасштабное вторжение россиян.

Ее квартира в родной Северной Салтовке теперь не такая, как раньше. Там нет воды, газа и прежнего покоя. Девятилетняя девочка вспоминает, как 24 февраля ее мама будила их с отцом и сообщила, что началась война.

Тогда Настю с мамой решили эвакуировать за границу. С тех пор начались их скитания по разным странам мира.

Сначала мы поехали в Чехию, потому что там была подруга мамы, и нам помогли. Затем приехали в Израиль. После — прилетели снова в Чехию. Там я плакала, потому что очень хотела домой, — рассказывает Анастасия.

Девочка признается, что после начала большой войны у нее начались панические атаки.

Так что в январе мама с дочерью приехали домой. За все время проживания в Украине Настя видела свой родной район всего трижды. Теперь она помогает своему папе-волонтеру.

— Мой папа — волонтер, он устраивал праздник для детей. Я ему помогаю. Увидев район, я, конечно, немного расстроилась, но потом стало нормально, — рассказывает она.

В настоящее время ее квартира разбита российскими снарядами. В комнате Анастасии нет оконных стекол, поэтому окно пришлось заклеить скотчем. А еще — в их доме завелись мыши, двоих семья Насти сама поймала в своей квартире. Несмотря на все, дом уже начали отстраивать.

В моем дневнике записано пожелание: “Я очень сильно хочу, чтобы закончилась война”, — рассказывает Анастасия.

— Я хочу, чтобы наш Харьков отстроили и все было хорошо. И потом мы бы переехали в нашу квартиру, нам дали отопление, воду — то, что нужно. Чтобы потом мы сделали ремонт и чтобы у моего старшего брата отремонтировали дом, потому что он сильно разрушен.

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Дом — есть дом

Отец девочки Сергей Христич все время войны живёт в Харькове. Во время особо сильных обстрелов он переехал в квартиру родителей. Но как только стало хоть немного спокойнее, он перебрался домой.

Так и выживал: признается, что в квартире было холоднее, чем на улице. Воду носил из источника рядом.

— Мы жили на улице Ужвий, 80: это одна из самых разрушенных многоэтажек в районе. К нам почти сразу прибежали в халатах друзья, у них выбило все окна после первого прилета. Люди начали выходить, сразу открыли подвалы, мы тоже спустились туда, — рассказывает Сергей.

Затем Сергей начал волонтерить в своем районе. Выдавал гуманитарку, еду для местных жителей. Такие же, как и он, волонтеры, начали даже убирать двор от последствий российских обстрелов.

Дома есть дома. Да, поехать отдохнуть за границу можно, но жить — нет. Спасибо ребятам, которые нас защищают! — признается Сергей.

Сейчас вся семья живет на съемной квартире в другом районе Харькова, пока в их квартиру не запустят отопление.

В свободное от работы и волонтерства время Сергей монтирует и выкладывает видео на свой YouTube-канал о разрушениях на Северной Салтовке.

— Что-то снимаю сам, что-то беру из сети и монтирую. Чтобы люди видели, тем более моя семья, это мой район. Даже первое время в российских соцсетях выставлял, чтобы они понимали, что творят, — говорит Сергей.

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