“Сейчас семья вместе”: история мальчика Петровича, который растрогал всю страну

Российские оккупанты совершают свои адские преступления на украинской земле. Особенно от российской агрессии страдают дети — они остаются без родителей, оказываются в чужих местах без любимых игрушек или собственной комнаты.

Украинский журналист и исследователь Дмитрий Комаров к годовщине войны работал над авторским фильмом, в котором освещал события в Украине в 2022 году. В одном из кадров появились ребята из Рубежного, которые в марте прошлого года находились в Северодонецкой больнице.

Многих украинцев волновала судьба самого младшего — Петровича, как он сам назвал себя, ведь сам мальчик рассказал, что несколько дней назад исчезла его мама.

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Историю о Петровиче рассказал Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

История о ребятах из фильма Год

— В апреле в Рубежном был ад, город частично занимали оккупанты. Город фактически был разделен пополам. Чтобы эвакуироваться, люди сходились в Южный район, который контролировали мы.

Где-то в 20 числах апреля Нацгвардейцы, патрулируя улицы Рубежного, обнаружили двух мальчиков. Взрослых с ними не было, по их словам, мать исчезла. Военные перевезли малышей в Северодонецкую больницу, их накормили, психологи поработали с детьми, — говорит он.

Стало известно, что их отец находится в Полтаве, с ним связались и уже на следующий день карета скорой с ребятами двинулась в область. Дети были с отцом в безопасности. Судьба матери тогда еще была неизвестна.

Но через несколько дней на позиции ВСУ в Рубежном вышла женщина. То, что она рассказала, не укладывалось в голове.

По словам Гайдая, в начале апреля российские военные остановили женщину на улице и фактически украли, удерживали несколько дней в организованной тюрьме в одном из захваченных админзданий.

Вынуждали, шантажируя детьми, разведывать позиции украинских защитников. Женщину избивали и издевались над ней, а потом отпустили.

Вернувшись домой, детей она не нашла, поэтому решила пешком идти в Северодонецк. По дороге женщина встретила военнослужащих ВСУ.

К счастью, сейчас семья вместе, — сообщил Гайдай.

Увидеть ребят на экранах можно в фильме Дмитрия Комарова Год: читай, где его можно посмотреть.

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