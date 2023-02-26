Ее работа вдохновила на создание фильма! История фельдшера из Харькова о спасении людей в первые месяцы полномасштабной войны

Восхищаться силой и храбростью наших медиков можно вечно. Они не теряются в стрессовой ситуации, а спасают жизнь других. Так 21-летняя студентка — фельдшер Анна Андрющенко — в первые месяцы полномасштабного вторжения России спасала людей в Харькове.

Девушка своей героической работой даже вдохновила украинского сценариста на создание фильма о медиках экстренной помощи во время полномасштабной войны. Прототипом главной героини стала именно Анна.

Свою историю о решении остаться в Харькове и спасении людей фельдшер Анна Андрющенко рассказала для ELLE.UA.

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Как решила стать медиком

Анна говорит, что выбрала профессию врача в девятом классе. В это время встал вопрос учиться в школе до 11 класса или пойти в колледж. Она отмечает, что в 15 лет трудно определиться, кем хочешь быть в будущем. Говорит, что выбрала эту профессию методом исключения, потому что любит помогать и общаться с людьми.

Тогда она не знала, что будет работать на вызовах экстренной помощи. Думала, что будет работать в белом халате в кабинете, где нет крови, и будет выписывать рецепты.

Если бы кто-нибудь на втором курсе университета сказал, что я буду фельдшером скорой, я бы не поверила, — признается девушка.

По ее словам, сперва было сложно ездить на вызовы. Она не умела быстро принимать решения, общаться с людьми. Некоторые вызовы были очень тяжелы морально. Часто Анна давала свободу эмоциям дома. Даже думала над тем, чтобы уволиться. Однако истории спасения пациентов преобладали, что давало сил двигаться вперед.

Как встретила 24 февраля 2022 года

По словам Анны, у нее было ощущение, что должно было что-то случиться. В инфопространстве уже активно обсуждали то, что нужно собрать тревожные чемоданы. Однако девушка со своим парнем (а сейчас уже мужем) Дмитрием собрали самые необходимые вещи только 23 февраля. А утром 24 февраля услышали взрывы.

Дмитрий сначала думал, что это звуки железной дороги. Раньше жил возле вокзала и постоянно слышал, как грузят или цепляют вагоны. Но звуки за окном оказались началом полномасштабной войны.

О решении остаться в Харькове и о спасении людей

Анна — студентка, ей 21 год. Она могла эвакуироваться из Харькова. Но девушка решила остаться в городе, ведь здесь была ее мама и парень. Их покинуть она не могла. А другим важным фактором для нее стало то, что она с Дмитрием работают фельдшерами, а мать — водитель скорой. Так что они были просто необходимы в городе.

— Первые три-четыре дня мы жили на работе, ночевали на подстанции. Работали в трех разных бригадах, поэтому каждый раз во время обстрела кто-то из нас ехал, — вспоминает Анна.

Она признается: не так страшно было ехать на вызовы самой, как думать, что туда едет мама или Дмитрий.

Когда на вызове твои родные, ты не можешь контролировать ситуацию, ты только слышишь взрывы, которые в Харькове звучали бесконечно.

Эти эмоции невозможно описать, их можно только пережить, — делится фельдшер.

Она рассказывает, что все дни до конца марта были сверхсложными. Было очень много раненых в Харькове. Однажды после попадания в трехэтажный дом нельзя было подъехать к нему. Всюду было стекло, которое могло пробить колеса скорой, тогда пострадавших можно было не довезти.

Сотрудники экстренной помощи просили спасателей выносить людей на щите. Они не могли это сделать самостоятельно, ведь Анна с напарницей — девушки маленького телосложения.

Спасатели выносили людей в покрывалах, а в это время, несмотря на договоренность не беспокоить на вызовах, Анне постоянно звонил Дмитрий. После нескольких пропущенных звонков девушка взяла трубку. Тогда любимый сказал бежать с места попадания, ведь обломками перебило газопровод, может произойти взрыв.

Благословение

После увиденных обстрелов, разрушений, сотен вызовов, Анна хотела знать, что все делает правильно. В канун Пасхи, когда перевозили раненых военных в больницу, к ней подошел капеллан и вручил икону с надписью “Благословение”.

Мы не были знакомы, он не знал моей истории. Но для меня это был знак, что все будет хорошо.

И действительно, за эти полгода в Харькове мы работали и под взрывами, и под вражескими самолетами, но никто из бригады не пострадал, — рассказывает фельдшер. Она говорит, что до сих пор носит эту иконку с собой.

О фильме Я — Надія

Со сценаристом Артемом Кобзаном Анна была знакома еще до войны. Во время полномасштабного вторжения они долго говорили по телефону, обсуждали подобные примеры в истории, когда эта война может закончиться и т. д. Артем пообещал, что снимет об Анне сериал. Весной это вызвало улыбку у девушки, а осенью она получила сообщение, что сценарий к фильму Я – Надія готов.

— Я была в восторге, мне очень приятно! Еще до войны я говорила, что на медицину и медиков не обращают внимания, не рассказывают, с чем мы сталкиваемся каждый день, чтобы спасать людей, — говорит фельдшер. Она даже приезжала на съемочную площадку и познакомилась с актерами.

О жизни сейчас

Сейчас девушка живет со своим мужем в Киеве. До полномасштабной войны они мечтали о пышной свадьбе, но поняли, что сейчас это неуместно. Расписались одним днем в форме экстренной медицинской помощи. Именно в ней они встретились и полюбили друг друга.

Анна говорит, что за последний год она повзрослела. Теперь не волнуется о мнении окружающих. Она живет в Киеве и радуется, что это свободный украинский город. Свои силы черпает в семье, в прогулках по ботаническому саду и своей собачке. Мечтает как можно быстрее обнять маму, ведь после выезда из Харькова она уехала в Данию, и они не виделись.

Сейчас медики спасают жизнь как в тылу, так и на фронте. Ранее мы рассказывали историю боевого медика Тиффани о работе в горячих точках.

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Фото предоставлены пресс-службой 2+2