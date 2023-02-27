“Зараз сім’я разом”: історія хлопчика Петровича, який розчулив усю країну

Російські окупанти чинять свої пекельні злочини на українській землі. Особливо від російської агресії страждають діти — вони залишаються без батьків, опиняються в чужих місцях без улюблених іграшок чи власної кімнати.
Український журналіст та дослідник Дмитро Комаров до річниці війни працював над авторським фільмом, в якому висвітлював події в Україні протягом 2022 року. В одному з кадрів з’явилися хлопці з Рубіжного, які у березні минулого року перебували в Сєвєродонецькій лікарні.
Багатьох українців хвилювала доля наймолодшого з них — Петровича, як він сам назвав себе, адже сам хлопчик розповів, що кілька днів тому зникла його мама.
Історію про Петровича оповів Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
— У квітні в Рубіжному було пекло, місто частково займали окупанти. Місто фактично було поділене навпіл. Аби евакуюватися, люди сходилися до району Південний, який контролювали ми.
Десь у 20-х числах квітня Нацгвардійці, патрулюючи вулиці Рубіжного, виявили двох хлопчиків. Дорослих з ними не було, з їхніх слів — мати зникла. Військові перевезли малечу до Сєвєродонецької лікарні, їх нагодували, психологи попрацювали з дітьми, — каже він.
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Стало відомо, що їхній батько знаходиться в Полтаві, з ним зв‘язалися і вже наступного дня карета швидкої з хлопцями рушила на Полтавщину. Діти були з батьком в безпеці. Доля матері тоді ще була невідома.
Стало відомо, що їхній батько знаходиться в Полтаві, з ним зв‘язалися і вже наступного дня карета швидкої з хлопцями рушила на Полтавщину. Діти були з батьком в безпеці. Доля матері тоді ще була невідома.
Але за декілька днів на позиції ЗСУ в Рубіжному вийшла жінка. Те, що вона розповіла — не вкладалося в голові.
За словами Гайдая, на початку квітня російські військові зупинили жінку на вулиці та фактично викрали, утримували декілька днів в організованій в‘язниці в одній з захоплених адмінбудівель.
Змушували, шантажуючи дітьми, розвідувати позиції українських захисників. Жінку били та знущалися з неї, а потім відпустили.
Змушували, шантажуючи дітьми, розвідувати позиції українських захисників. Жінку били та знущалися з неї, а потім відпустили.
Повернувшись додому, дітей вона не знайшла, тож вирішила пішки йти до Сєвєродонецька. Дорогою жінка зустріла військовослужбовців ЗСУ.
На щастя, зараз родина разом, — повідомив Гайдай.
Побачити хлопців на екранах можна у фільмі Дмитри Комарова Рік: читай, де його можна переглянути.
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