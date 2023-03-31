Медики не давали жодних шансів! Кінологиня і її вівчарка підірвались на розтяжці й дивом вижили

Десять років вона розшукувала та повертала рідним тіла загиблих військових та цивільних, а нині сама опинилася за крок від смерті.

Лариса Борисенко, кінологиня та керівниця пошуково-рятувального загону Антарес, разом із чотирилапим напарником, 19-річним В’ячеславом, підірвалась на розтяжці на Харківщині.

Під час тієї місії, яка мала б тривати місяць, фахівці працювали на деокупованій території та шукали тіла полеглих воїнів. Від смерті від ворожої розтяжки групу врятувало лише диво, кажуть медики.

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Коли ми побачили Ларису, ніяких ознак життя не було, — розповідає лікар.

В’ячеслав отримав поранення середньої тяжкості, а ось Ларису до дніпровської лікарні доправили в комі. Медики їй не давали жодних шансів.

Я маю повернутися, бо ми маємо унікальних собак, з унікальним потенціалом. Ми розробили свою програму підготовки. Останні десять років свого життя я вважаю своїм сенсом, — розповідає голова клубу Антарес Лариса Борисенко.

Історії тих, хто пройшов пекло на землі, можна прочитати в нашому наступному матеріалі: спогади маріупольців про війну у місті.

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