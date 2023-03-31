Україна

Медики не давали жодних шансів! Кінологиня і її вівчарка підірвались на розтяжці й дивом вижили

Христина Венгеляускайте 31 Березня 2023, 21:30

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