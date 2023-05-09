Сантиметровый осколок прошел сквозь левое полушарие мозга! Невероятная история девушки, выжившей после обстрела Умани

Каждый день российские военные наносят удары по Украине, они приносят, смерть, горе, разрушения на наши земли. Оккупанты убивают и калечат украинцев. Но иногда посреди всего ада войны появляются истории, которые нельзя назвать иначе, как чудо. Они дают нам надежду.

25-летняя Ирина получила тяжелое ранение головного мозга после ракетного удара по многоэтажке в Умани 28 апреля 2023 года. Сантиметровый осколок прошел сквозь все левое полушарие мозга и остановился в затылочной части. Буквально полсантиметра отделяло девушку от смерти.

Историю о страшном ранении и сложной операции рассказали в Минздраве Украины.

Страшная ночь, которая все изменила

В ночь, когда российские военные совершили террористическую атаку по Умани, Ирина и ее мама спали дома. Женщины жили в соседнем доме от того, в который попала ракета. Но даже осколок перенес девушку на грань жизни и смерти.

Мать Ирины очнулась в ту ночь от громкого взрыва. Женщина рассказывает, что не слышала сигнала воздушной тревоги. Сначала она не смогла понять, где она и что происходит. Взрывная волна сильно разбила все вокруг. Когда женщина все же поняла, что случилось, начала звать дочь, чтобы спускаться на улицу.

Ирина ответила, что не чувствует правую руку и ногу. Тогда мать увидела страшную картину — подушка дочери пропитана кровью.

Чудо, что смогла выжить

К девушке приехала скорая, врачи констатировали огнестрельное ранение головного мозга. Осколок срикошетил от стены и ранил девушку. Ирину оперативно доставили в Киев, в 17-ю больницу, которая еще со времен Майдана специализируется на тяжелых травмах головы.

Сантиметровый осколок прошел сквозь все левое полушарие мозга и остановился в затылочной части головы девушки.

По словам врачей, до венозного сосуда оставалось менее полусантиметра — тогда смерть была бы неизбежна.

Проводившие операцию нейрохирурги отмечают: чудо то, что Ирина выжила, а о том, что была в сознании и могла общаться, — нечего и говорить.

Хирургам удалось обнаружить осколок только под операционным рентгеном, удалили его с помощью специального магнита. Врачам помог опыт оперирования такого рода огнестрельных травм.

Сейчас Ирина восстанавливается после операции, находится в сознании и может разговаривать. Впрочем, правая часть тела плохо ее слушается. Врачи акцентируют: на восстановление нужно время. Сама же девушка уже мечтает о том, как вернется к учебе в университете и привычной жизни.

28 апреля 2023 года Россия совершила очередной террористический акт. Российская ракета попала в многоэтажку в Умани Черкасской области, это случилось ночью, когда мирные жители спали в своих домах. В результате попадания обрушился подъезд, погибли 23 человека, среди них — шестеро детей. О последствиях ужасных обстрелов читай по ссылке.

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