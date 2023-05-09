Розповіді

Сантиметровий уламок пройшов крізь ліву півкулю мозку! Неймовірна історія дівчини, яка вижила після обстрілу Умані

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Травня 2023, 19:00
Сантиметровий уламок пройшов крізь ліву півкулю мозку: історія дівчини з Умані
Фото: Facebook

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Сантиметровий уламок пройшов крізь ліву півкулю мозку! Неймовірна історія дівчини, яка вижила після обстрілу Умані
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