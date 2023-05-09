Сантиметровий уламок пройшов крізь ліву півкулю мозку! Неймовірна історія дівчини, яка вижила після обстрілу Умані

Щодня російські військові завдають ударів по Україні, вони приносять смерть, горе, руйнування на наші землі. Окупанти вбивають та калічать українців. Але інколи посеред усього пекла війни з’являються історії, які не можна назвати інакше, як диво. Вони дарують нам надію.

25-річна Ірина отримала тяжке поранення головного мозку після ракетного удару по багатоповерхівці в Умані 28 квітня 2023 року. Сантиметровий уламок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку і зупинився у потиличній частині. Буквально півсантиметра відділяло дівчину від смерті.

Історію про страшне поранення та надзвичайну операцію розповіли у МОЗ України.

Страшна ніч, яка усе змінила

У ніч, коли російські військові здійснили терористичну атаку по Умані, Ірина та її мама спали вдома. Жінки мешкали у сусідньому будинку від того, в який влучила ракета. Але навіть уламок переніс дівчину на межу життя та смерті.

Матір Ірини прокинулася тієї ночі від гучного вибуху. Жінка розповідає, що не чула сигналу повітряної тривоги. Спершу вона не змогла зрозуміти, де вона і що відбувається. Вибухова хвиля сильно потрощила все навколо. Коли жінка все ж зрозуміла, що трапилось, почала кликати доньку, щоб спускатися на вулицю.

Ірина відповіла, що не відчуває праву руку та ногу. Тоді матір побачила страшку картину — подушка доньки просякнута кров’ю.

Диво, що змогла вижити

До дівчини приїхала швидка, лікарі констатували вогнепальне поранення головного мозку. Уламок зрикошетив від стіни та уразив дівчину. Ірину оперативно доправили до Києва, у 17-ту лікарню, яка ще з часів Майдану спеціалізується на важких травмах голови.

Сантиметровий уламок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку і зупинився у потиличній частині голови дівчини.

За словами лікарів, до венозної судини залишалося менш як півсантиметра — тоді смерть була б неминуча.

Нейрохірурги, які проводили операцію, наголошують: диво те, що Ірина вижила, а про те, що була у свідомості й могла розмовляти, — годі й говорити.

Хірургам вдалося виявити уламок лише під операційним рентгеном, видалили його за допомогою спеціального магніту. Лікарям допоміг досвід оперування такого роду вогнепальних травм.

Зараз Ірина відновлюється після операції, перебуває у свідомості та може розмовляти. Утім, права частина тіла погано її слухається. Лікарі акцентують: на відновлення потрібен час. Сама ж дівчина вже мріє про те, як повернеться до навчання в університеті та звичного життя.

28 квітня 2023 року Росія здійснила черговий терористичний акт. Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Умані Черкаської області, це трапилося вночі, коли мирні мешканці спали у своїх оселях. Внаслідок влучання обвалився під’їзд, загинуло 23 людини, серед них — шестеро дітей. Про наслідки жахливого обстрілу читай за посиланням.

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