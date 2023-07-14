Крізь біль та сльози: історія маленької Лізи, яка вчиться наново ходити після авіаудару

Повномасштабна війна забрала дитинство в багатьох дітей, зокрема і в маленької Лізи з Бахмута. Зараз дворічна дівчинка мала б пізнавати світ та спілкуватися з однолітками, та натомість вчиться заново ходити.

Крізь біль та сльози, міцно стискаючи татову руку, вона стоїть у вертикалізаторі. У фіксаторі треба проводити по декілька хвилин щодня, щоб повернути ніжкам здатність знову ходити. Історію Лізи та її шлях реабілітації читай у нашому матеріалі.

Авіаудар, який забрав здатність ходити

Тато дівчинки пригадує, що того вечора родина вечеряла, аж доки не пролунав вибух від авіаудару. Вибухова хвиля пошкодила будинок.

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Тоді чоловік захистив дружину й доньку власним тілом, однак дівчинку все ж зачепило осколками. Дворічна Ліза отримала складні поранення: було пошкоджено четвертий та п’ятий хребець та стався витік в кістковий мозок.

Життя Лізи врятували, проте після удару вона перестала ходити, стояти й навіть повзати. Дівчинка потребувала тривалого лікування та реабілітації.

Реабілітація Лізи

Першу допомогу родина отримала у лікарні Костянтинівки, потім — в Дніпрі. Ще пізніше родина переїхала до Львова. Там їх поселили в тимчасовому прихистку.

Коли представники місцевої адміністрації дізналися історію дворічної Лізи, звернулись до благодійників за допомогою у лікуванні та реабілітації.

Так Ліза потрапила до Львівських лікарів. Вони пригадують, що дитина приїхала у вкрай важкому стані.

— В неї були суттєві функціональні порушення, дитина не мала опори, сили й тонусу нижніх кінцівок, відповідно, не стояла, не повзала і не ходила.

Вона була повністю не мобільною, — каже лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Анна Галик.

Поставити дівчинку на ноги було справжнім викликом, та лікарі зважилися й взялися за лікування. Спершу вона перебувала в стаціонарі, де проходила процедуру електростимуляції м’язів та курс масажу.

А зараз Ліза вже вчиться стояти з допомогою вертикалізатора і ходити завдяки ходунцям. Всього за 20 днів вона вже почала робити успіхи.

Фізична терапевтка Галина Щукіна розповіла, що дитина вже почала стояти. Після цього лікарі успішно навчили її повзати.

Далі вона почала трохи сидіти, підіймати коліна та переставляти ногами за допомогою ходунків. Реабілітація іноді проходить зі слізьми на очах, бо у дитини ще немає мотивації

Попереду у Лізи тривала реабілітація, втім вона неможлива без щоденних занять вдома. В прихистку, де багато людей, робити ці вправи щодня просто немає змоги, тож наразі родина в пошуку житла.

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