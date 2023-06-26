Мам, когда я буду видеть? История бойца, потерявшего зрение и память под Бахмутом

Если говорить о цене войны, невозможно не вспомнить здоровье людей, которое они отдали, идя в бой за украинское будущее. Но готовы ли мы к последствиям этой войны и какими они могут быть?

Во Львове в центре Незламні берутся за новейшую реабилитацию незрячих пациентов, в том числе военных. Здесь подписали меморандум и будут использовать зарубежный опыт. До этого такой наработанной системы в Украине не было.

Пациентов, нуждающихся в реабилитации и лечении, к сожалению, много.

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История бойца Александра

К примеру, Александр Попченко: ему 37 лет и он почти ничего не видит и не помнит. Мужчина в составе полка Азов воевал ещё с 2014 года, был в горячих точках, тогда же получил ранение руки и ноги.

После полномасштабного вторжения под Бахмутом потерял ещё и зрение и память в результате минно-взрывной травмы. Подробности войны он не помнит, вспомнить может только собратьев.

Рядом с Сашей — его мама Валентина. О ранении сына узнала от других бойцов.

— Осколок прошел через голову и мозг, в лобной кости задержался. Он 40 дней был в коме, ещё через два дня из этого сна вышел.

Когда взял меня за руку, не отпускал ни на минутку от себя, — вспоминает Валентина самые тяжелые минуты своей жизни.

Мать изо дня в день выхаживает сына, разрабатывает травмированную руку с помощью массажа и много разговаривает с ним.

— Сейчас он спрашивает чаще всего: “Мам, когда я буду видеть?”.

Александру уже дважды делали операцию на глазах, но он все равно видит только размытую картинку.

Восстановление зрения

Помочь Саше и ещё четырем незрячим пациентам больницы сможет полноценная реабилитация, которую уже начинают внедрять в центре Незламні. Там совместно с ОО Побачити перемогу подписали меморандум о запуске пилотного проекта по реабилитации людей, потерявших зрение на войне.

Медики говорят, что проект необходим, поскольку для людей, которые с рождения видели, но потеряли зрение позже, классический подход адаптации с помощью шрифта Брайля отнюдь не подходит.

Его изучение — слишком долгий процесс, поэтому требуются другие методы. Чтобы такие пациенты быстрее адаптировались, в центре планируют разработать специальные залы и палаты, учитывая пожелания самих пациентов.

Восстановление будет включать работу с психологом и другими специалистами.

Вернуться к привычной жизни помогает и любимое занятие. Мужчина, получивший ранение в Бахмуте, исцеляет музыкой: читай его историю в материале.

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