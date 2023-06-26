Работает и управляет автомобилем с протезом! Военный о том, как смог наладить жизнь после ранения

После ранения и потери конечности жизнь не кончается, доказывает житель Черкасс Денис Шеренговский. В мае прошлого года во время выполнения боевого задания на Донецком направлении подразделение Дениса накрыла вражеская артиллерия.

Сейчас мужчина ходит на протезе, но это не мешает ему управлять автомобилем и работать.

До начала полномасштабного вторжения пограничник Денис работал и в доставке, и в ресторанном деле, и в сфере обслуживания, хотя по специальности флорист. Сейчас также развозит заказы собственным автомобилем.

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Он говорит: когда автоматическая коробка передач, управлять авто легко даже с протезом.

Присоединился к войску мужчина прошлой весной, месяц проходил подготовку, затем участвовал в боевых действиях. Недалеко от Донецка, во время вражеского артиллерийского обстрела позиций, получил ранение. За свою жизнь благодарит собратьев, которые спасли его.

Мужчине ампутировали левую ногу. Он признается, пока лежал в госпиталях, не знал, как жить. Однако не сдался благодаря невероятной поддержке родных. Затем в местном Департаменте социальной политики помогли оформить документы и найти работу.

Руководитель суши-бара взял Дениса на работу, не колеблясь, как только тот позвонил. Уверен — не ошибся. Несмотря на протез Денис работает очень быстро.

— Мы помогаем нашим защитникам. Создаем такие условия, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно в коллективе. Они многим пожертвовали, поэтому мы им обязаны, — говорит руководитель Владимир Коваленко.

Сейчас многие украинцы получают тяжелые ранения, из-за которых приходится ампутировать конечности. Ранее мы рассказывали, кто имеет право на бесплатное протезирование в Украине.

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