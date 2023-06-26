Люди

Работает и управляет автомобилем с протезом! Военный о том, как смог наладить жизнь после ранения

Ирина Цымбал 26 июня 2023, 08:00

Больше видео
0:03:10
Фермер Микола Петрунь роздає черешню
Бесплатная черешня для всех желающих, но есть условие! Поразительная щедрость фермера из Закарпатья
0:04:05
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини
Самые молодые спасатели в регионе, но имеют большой опыт! История братьев-близнецов о службе в ГСЧС
0:04:36
Юрій Гончаренко
Сердце слышит, пальцы — играют: история мужчины, раненого в Бахмуте, исцеляющего музыкой
0:03:09
Алексей Суровцев
Бородатая котомамуля: актер Алексей Суровцев открыл ветбольницу для тяжелобольных животных
Смотреть больше

Последние видео
Денис Шеренговський: історія військового про життя після протезування

Работает и управляет автомобилем с протезом! Военный о том, как смог наладить жизнь после ранения
0:06:06
Конференція у Лондоні
Заморозки активов и конфискация имущества: как россияне должны платить за убытки в Украине
0:11:53
Запорізька АЕС
План теракта полностью разработан и одобрен: Буданов о возможности подрыва Запорожской АЭС россиянами
0:03:10
Фермер Микола Петрунь роздає черешню
Бесплатная черешня для всех желающих, но есть условие! Поразительная щедрость фермера из Закарпатья
0:04:05
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини
Самые молодые спасатели в регионе, но имеют большой опыт! История братьев-близнецов о службе в ГСЧС
0:04:36
Юрій Гончаренко
Сердце слышит, пальцы — играют: история мужчины, раненого в Бахмуте, исцеляющего музыкой
карта бойових дій 25 червня 2023
Наступление на нескольких направлениях одновременно: карта боевых действий 25 июня и ситуация на фронте
0:03:09
Алексей Суровцев
Бородатая котомамуля: актер Алексей Суровцев открыл ветбольницу для тяжелобольных животных
0:08:40
Як працюють снайпери Президентської бригади: тактика, що вводить росіян в оману
На понимание того, что работает снайпер, может понадобиться несколько дней — как наши военные сбивают россиян с толку
0:04:38
Павло Мисько: історія порятунку хлопця, у якого чотири рази зупинялося серце
Четыре раза останавливалось сердце, но он выжил! Невероятная история спасения 16-летнего парня после страшного ДТП
Больше видео
Конференція у Лондоні
Читать дальше
Заморозки активов и конфискация имущества: как россияне должны платить за убытки в Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь