Працює та керує авто з протезом! Військовий про те, як зміг налагодити життя після поранення

Після поранення і втрати кінцівки життя не закінчується, доводить черкащанин Денис Шеренговський. Торік у травні під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку підрозділ Дениса накрила ворожа артилерія. Нині чоловік ходить на протезі, але це не заважає йому керувати автомобілем та працювати.

До початку повномасштабного вторгнення прикордонник Денис працював і в доставлянні, і в ресторанній справі, і у сфері обслуговування, хоча за фахом флорист. Зараз також розвозить замовлення власною автівкою.

Він каже: коли автоматична коробка передач, керувати автівкою легко навіть з протезом.

Приєднався до війська чоловік минулої весни, місяць проходив підготовку, потім брав участь у бойових діях. Неподалік Донецька під час ворожого артилерійського обстрілу позицій дістав поранення. За своє життя завдячує побратимам, які врятували його.

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Чоловіку ампутували ліву ногу. Він зізнається, поки лежав у шпиталях, не знав, як далі жити. Проте не здався завдяки неймовірній підтримці рідних. Потім у місцевому Департаменті соціальної політики допомогли оформити документи та знайти роботу.

Керівник суші-бару взяв Дениса на роботу, не вагаючись, щойно той зателефонував. Впевнений — не помилився. Попри протез Денис працює надзвичайно швидко.

— Ми допомагаємо нашим захисникам. Створюємо такі умови, щоб вони почувалися максимально комфортно у колективі. Вони багато чим пожертвували, тож ми їм зобов’язані, — каже керівник Володимир Коваленко.

Зараз багато українців отримують тяжкі поранення, через які доводиться ампутувати кінцівки. Раніше ми розповідали, хто має право на безплатне протезування в Україні.

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