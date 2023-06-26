Розповіді

Мам, коли я буду бачити? Історія бійця, що втратив зір та пам’ять у боях під Бахмутом

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 26 Червня 2023, 17:15
Олександр Попченко

Більше новин
Інна Харчук: інтерв'ю з українською художницею
Ми ще не розуміємо, який великий пласт роботи виконуємо! Художниця Інна Харчук про мистецтво під час війни, потужні сенси та популізм у живописі
заварний крем
Крем, родом з Версалю: рецепт ідеального заварного крему для твоїх десертів
Рівнопіль
Окупанти тікають, а ми йдемо вперед! ЗСУ звільнили село Рівнопіль Донецької області
Як приготувати деруни: рецепт дерунів від Володимира Ярославського
Хочеться дерунів, але лінь смажити? Зроби один великий! Рецепт від Володимира Ярославського
Дивитись більше

Матеріали по темі

Інна Харчук: інтерв'ю з українською художницею
Ми ще не розуміємо, який великий пласт роботи виконуємо! Художниця Інна Харчук про мистецтво під час війни, потужні сенси та популізм у живописі
Рівнопіль
Окупанти тікають, а ми йдемо вперед! ЗСУ звільнили село Рівнопіль Донецької області
Батьківство
Як оформити опікунство над матір’ю в Україні та що для цього потрібно: список документів
Олена Фроляк
Не можна й далі мовчки дивитися, як на наших очах руйнується світ: Олена Фроляк про катастрофу на Херсонщині

Відео
0:04:54
Чоловік врятував з-під завалу лікаря

Житель Дніпра кинувся діставати з-під завалу лікаря — героїчний порятунок і жахливі спогади чоловіків
Карта бойових дій в Україні 26.06.2023 онлайн
Площа повернених територій збільшується! Карта бойових дій в Україні 26 червня в режимі онлайн
0:02:51
Діти з Ужгорода волонтерят
Плетуть браслети та продають лимонад, щоб допомагати ЗСУ! Маленькі українці з Ужгорода роблять неймовірне
0:04:00
Денис Шеренговський: історія військового про життя після протезування
Працює та керує авто з протезом! Військовий про те, як зміг налагодити життя після поранення
0:06:06
Конференція у Лондоні з відбудови України
Заморозки активів та конфіскація майна: як росіяни платитимуть за збитки в Україні
0:11:52
Запорізька АЕС
План теракту повністю розроблений та схвалений: Буданов про можливість підриву Запорізької АЕС росіянами
0:03:10
Фермер Микола Петрунь роздає черешню
Безкоштовна черешня для усіх охочих, але є умова! Вражаюча щедрість фермера із Закарпаття
0:04:05
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини
Наймолодші рятувальники в регіоні, але мають чималий досвід! Історія братів-близнюків про службу в ДСНС
0:04:36
Юрій Гончаренко
Серце чує, пальці — грають: історія чоловіка, пораненого в Бахмуті, який зцілює музикою
карта бойових дій 25 червня 2023
Наступ на кількох напрямках одночасно: карта бойових дій 25 червня і ситуація на фронті
Більше відео
Інна Харчук: інтерв'ю з українською художницею
Читати далі
Ми ще не розуміємо, який великий пласт роботи виконуємо! Художниця Інна Харчук про мистецтво під час війни, потужні сенси та популізм у живописі
Стаховський
Читати далі
Від зірки тенісу до захисника України! Сергій Стаховський про рішення піти воювати та як ледь не загинув

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь