Замість барної стійки — квадрокоптер та гранати! Історія відважного захисника про війну та тяжке поранення

Військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Михайло Наливайко втратив у бою праву ногу, ліва — понівечена осколками. Йому 27 років, до війни чоловік жив у Миколаєві та працював барменом. В армії став оператором дронів.

Через свою професію та прізвище він отримав псевдо Барік. Чоловік згадує, що зібрав речі та пішов у військкомат першого ж дня, коли оголосили мобілізацію.

Про тяжке поранення та боротьбу

Кілька місяців Михайло провів у Київському військовому шпиталі — лікарі боролися з важкою інфекцією. Чоловік переніс 23 операції, втім ситуація не покращилася. Міжнародний фонд Revived Soldiers Ukraine перевіз Михайла до Нью-Йорка для подальшого лікування. Свою історію він розповів для Голосу Америки.

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До його палати майже не пускають відвідувачів, у ній спеціальний режим. Чоловік переніс понад 20 операцій на нозі, йому було тяжко і він вже навіть просив її ампутувати. Готовий був ставати на два протези.

Але нью-йоркські лікарі продовжують боротися за те, щоб уникнути ампутації. Медсестра Кім Браун відгукується про українського захисника дуже позитивно. Називає його прекрасною та чемною людиною. Зізнається, що через нього із задоволенням ходить на роботу. Також наголошує на його силі духу.

Чоловіку в ногу вставили титановий стрижень, лікують інфекцію. Але стрижень залишиться з ним на все життя.

Ми ще навіть не відчули повний обсяг війни

Лиман, Слов’янськ, Лисичанськ, Ізюм, Мар’їнка — вісім місяців Михайло боровся за свободу України.

У Мар’їнці зрозумів, що ми ще навіть не відчули повний обсяг війни. Поля крили дуже сильно.

Вперше страшно було, коли на нас поїхала колона, а ми не мали, чим відбитися, — згадує він. Тоді, за словами Михайла, й були перші втрати.

З нью-йоркської лікарні чоловіка перевезуть до Флориди. Медичний центр в Орландо займеться протезуванням. Після реабілітації він знову хоче повернутися на фронт, щоб керувати дроном.

Українські захисники дивують своєю силою духу та жагою до життя. Раніше ми розповідали історію військового Сергія, який з пораненнями проповз понад півтора кілометра, щоб вижити.

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