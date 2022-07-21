Мир

Рамштайн-4: какое оружие передадут Украине и как прошла встреча министров обороны

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 21 июля 2022, 15:00

Больше видео
Сьомий пакет санкцій проти Росії - нові обмеження для росіян
Эмбарго на золото и заморозка активов Сбербанка: ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
0:13:05
Олена Зеленська виступила у конгресі США - Допоможіть нам зупинити цей терор
Пока Россия убивает, Америка — спасает. Историческое выступление Елены Зеленской в Конгрессе США
0:06:11
Яка позиція Китаю у війні Росії в Україні
Позиция Китая относительно войны в Украине “нейтральная”? Действительно ли это так и когда может измениться
0:00:49
Байрактар ТВ2
Канада, Польша, Норвегия: кто в мире собирает средства на Байрактары для Украины
Смотреть больше

Последние видео
0:02:15
Яка ситуація у Нікополі 21 липня: наслідки обстрілів

Установили Грады на территории АЭС и стреляют! Оккупанты ежедневно бьют по Никополю
0:03:06
Рамштайн-4 результати зустрічі — нова зброя для України
Рамштайн-4: какое оружие передадут Украине и как прошла встреча министров обороны
0:00:45
маленький волонтер
Волонтер с пеленок! Мама из Черкасс вместе с маленькой Мией помогают украинцам
Сьомий пакет санкцій проти Росії - нові обмеження для росіян
Эмбарго на золото и заморозка активов Сбербанка: ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
0:03:26
Обстріл Харкова 21.07.2022 - наслідки атаки росіян на Харків
Очередной циничный обстрел Харькова: пострадал один из самых густонаселенных районов города
0:13:05
Олена Зеленська виступила у конгресі США - Допоможіть нам зупинити цей терор
Пока Россия убивает, Америка — спасает. Историческое выступление Елены Зеленской в Конгрессе США
0:04:57
Як отримати громадянство України
Обязательный экзамен по украинскому языку! Как получить гражданство Украины
0:03:13
Львівська волонтерська кухня годує воїнів ЗСУ
Борщи, ленивые голубцы, медовики: как Львовская волонтерская кухня кормит ВСУ круглосуточно
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 21 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 21 июля
коли в україні запрацює макдональдс
МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
Больше видео
Яка ситуація у Нікополі 21 липня: наслідки обстрілів
Читать дальше
Установили Грады на территории АЭС и стреляют! Оккупанты ежедневно бьют по Никополю
маленький волонтер
Читать дальше
Волонтер с пеленок! Мама из Черкасс вместе с маленькой Мией помогают украинцам

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь