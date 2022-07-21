Рамштайн-4: какое оружие передадут Украине и как прошла встреча министров обороны

И суши, и моря, и неба касаются обязательства партнеров Украины по дальнейшему оказанию военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников по результатам очередной встречи группы поддержки, известной как Рамштайн, объединившей более 50 стран мира.

Накануне состоялось уже четвертое заседание, на этот раз в онлайн-формате. Американский министр обороны — один из инициаторов Рамштайна — назвал встречу продуктивной.

Рамштайн-4: результаты встречи

Аплодирую стоя украинцам, которые очень быстро учатся, как пользоваться предоставленным им новым оружием, — заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Остин считает, что боевые действия в Украине сейчас на решающей стадии. Он заявил — Запад продолжит искать новые способы предоставления долгосрочной военной помощи Киеву.

Одна из ключевых тем нынешней дискуссии — обеспечить, чтобы Украина могла выстоять, защитить себя и своих граждан.

Мы сосредоточены на ближайшей перспективе, но и на том, чтобы Украина получила возможности, которые ей понадобятся для сдерживания и самообороны позже — в долгосрочной перспективе.

Когда закончится война

Глава объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли считает, что, скорее всего, война не закончится в ближайшее время и в будущем перейдет в затяжную форму.

Россияне продолжат “использовать тяжелую артиллерию для достижения своих ограниченных успехов на востоке”, которые приобретают “невероятно высокую цену потерь”.

— Нынешняя фаза в дальнейшем будет битвой на истощение, которая ведется с помощью огня на большом расстоянии.

Поставки оружия Украине

Мы продолжим поставки оружия украинцам, чтобы они защитили свою страну, а для россиян будем и дальше увеличивать цену агрессии, чтобы заставить их прекратить эту неспровоцированную войну.

Милли сообщил — всего союзники предоставляют Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. 12 из них уже переданы. В ближайшее время Штаты дадут еще четыре, которые войдут в новый пакет американской помощи. Остальные поступят от других стран-партнеров.

Также Милли сообщил, что в США обучили уже 200 украинских солдат работать с HIMARS. Экипаж одной системы состоит из трех человек.

Будут и дополнительные боеприпасы для HIMARS. Но опять без дальнобойных. Ллойд Остин отметил — пока речь идет об расстоянии до 80 км.

Еще многое нужно сделать. Одни только HIMARS не обеспечат, чтобы выиграть или проиграть битву.

Но с этим поможет сочетание ряда возможностей, которые мы, а главное, также и наши союзники, предоставили и планируем предоставлять и дальше.

Заговорили и о передаче Украине самолетов западного образца — Ф-15 и Ф-16. Но пока это очень далекая и неопределенная перспектива. А вот возможность обучения украинских пилотов летать на них уже изучают, сообщил Милли.

Ранее мы рассказывали об историческом выступлении Елены Зеленской в ​​Конгрессе США.

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