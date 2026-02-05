Росії треба щонайменше 800 тисяч бійців і 2 роки, щоб захопити Донбас — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв’ю французькому телеканалу France 2 дав жорстку оцінку агресивним планам Москви щодо повної окупації Сходу нашої держави.

Росії треба багато ресурсів для захоплення Донбасу — Зеленський

На переконання глави держави, спроба загарбати весь Донбас вимагатиме від Росії колосальних ресурсів, які навряд чи є в її розпорядженні. Зеленський наголосив, що окупантам знадобиться щонайменше два роки активних бойових дій та жертв у вигляді 800 тисяч загиблих військових, щоб спробувати вийти на адміністративні кордони регіону.

При цьому темпи просування ворога залишатимуться вкрай низькими, що ставить під сумнів здатність російської армії та економіки витримати такий інтенсивний марафон виснаження.

Глава держави акцентував увагу на тому, що з початку повномасштабного вторгнення Росія не здобула жодної переконливої стратегічної перемоги, а кожен метр української землі коштує агресору надзвичайно дорого.

Російське командування продовжує свідомо ігнорувати масштабні людські втрати, тоді як Україна чітко усвідомлює ціну захисту своєї території. Окремо Президент торкнувся теми можливого замороження конфлікту, зазначивши, що навіть варіант збереження статус-кво на поточних позиціях уже вважатиметься великою поступкою з боку України.

Зеленський підсумував, що будь-яка перерва потрібна насамперед росіянам для відновлення сил, тому питання демілітаризованих зон може обговорюватися лише за умови повного українського контролю над власною частиною кордону та територій.

Раніше ми писали, що Україна не визнаватиме Донбас російським — читай в матеріалі заяву Президента України щодо територій.

