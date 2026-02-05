России нужно не менее 800 тысяч бойцов и 2 года, чтобы захватить Донбасс — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью французскому телеканалу France 2 дал жесткую оценку агрессивным планам Москвы по полной оккупации Востока нашего государства.

России нужно много ресурсов для захвата Донбасса — Зеленский

По убеждению главы государства, попытка захватить весь Донбасс потребует от России колоссальных ресурсов, которые вряд ли есть в ее распоряжении. Зеленский подчеркнул, что оккупантам понадобится, по меньшей мере, два года активных боевых действий и жертв в виде 800 тысяч погибших военных, чтобы попытаться выйти на административные границы региона.

При этом темпы продвижения врага будут оставаться крайне низкими, что ставит под вопрос способность российской армии и экономики выдержать такой интенсивный марафон истощения.

Глава государства акцентировал внимание на том, что с начала полномасштабного вторжения Россия не одержала ни одну убедительную стратегическую победу, а каждый метр украинской земли стоит агрессору чрезвычайно дорого.

Российское командование продолжает сознательно игнорировать масштабные человеческие потери, в то время как Украина ясно осознает цену защиты своей территории. Отдельно Президент затронул тему возможной заморозки конфликта, отметив, что даже вариант сохранения статус-кво на текущих позициях уже будет считаться большой уступкой со стороны Украины.

Зеленский подытожил, что любой перерыв нужен прежде всего россиянам для восстановления сил, поэтому вопрос демилитаризованных зон может обсуждаться только при полном украинском контроле над собственной частью границы и территорий.

