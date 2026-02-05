Вечер 4 февраля 2026 стал точкой отсчета масштабного кризиса в системе управления российских оккупационных войск. Начиная с 20:00, на передовых позициях врага зафиксированы массовые сбои в работе терминалов Starlink.

Starlink не работает у российских войск — подробности

Ситуация приобрела критический масштаб: по данным российских милитарных пабликов, спутниковая связь исчезла у почти 90% подразделений, что фактически оставило врага слепым и беспомощным в вопросах координации огня и управления штурмовыми группами.

Самый сильный удар получили подразделения захватчиков на сложных участках фронта, в частности в районе Купянска, где штурмовые группы закрепления полностью зависели от стабильного интернета для наведения артиллерии и дронов.

Российские пропагандисты открыто признают, что адекватной альтернативы системе Илона Маска в армии РФ не существует, а внезапная потеря связи резко снижает эффективность любых наступательных действий.

Напомним, что по запросу украинских властей компания уже внедрила технические ограничения, блокирующие работу терминалов на российских беспилотниках, если те развивают скорость более 90 км/ч, что сделало использование Starlink во вражеских дронах-камикадзе практически невозможным.

Следующим этапом борьбы с незаконным использованием спутниковых технологий станет внедрение системы авторизованных терминалов. Как отметил Михаил Федоров, Минобороны Украины совместно со SpaceX разрабатывают механизм, который позволит работать на территории боевых действий только устройствам, имеющим официальное разрешение украинской стороны.

Министр выразил благодарность Илону Маску за его твердую позицию и поддержку свободы, назвав его настоящим другом Украины.

