Для тебя Война в Украине

В российских войсках перестал работать Starlink — некоторые штурмовые действия остановлены

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 05 февраля 2026, 11:50 2 мин.
у россиян не работает старлинк
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь