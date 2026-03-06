МастерШеф 17 сезон 1 випуск: чим вразить прем’єра та які сюрпризи підготували судді

Цієї весни головна кухня країни обіцяє не просто дивувати, а стати справжнім місцем сили та повернення додому.

Телеканал СТБ спільно зі Starlight Production готують для глядачів безпрецедентне оновлення: тепер улюблений проєкт виходитиме в ефір частіше, а географія учасників та складність конкурсів вийдуть на новий рівень.

Коли вийде МастерШеф 17 сезон 1 випуск: графік ефірів

Для мільйонів шанувальників очікування нарешті добігає кінця. Офіційно підтверджено, що дата виходу нового сезон Мастершеф запланована на 7 березня.

Ба більше, весняний сезон принесе приємний сюрприз: шоу транслюватиметься двічі на тиждень — щосуботи та щонеділі о 19:00.

Такий інтенсивний графік дозволить глядачам швидше зануритися в атмосферу кулінарних битв, адже імена омріяної двадцятки кращих кухарів-аматорів стануть відомі вже протягом першого тижня ефірів.

Оцінювати таланти буде незмінна трійка експертів: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

МастерШеф 17 сезон: повернення своїх та нові виклики

Цьогорічний сезон має особливу місію — об’єднувати. На кастинг до Києва поспішали кулінари-самородки з різних куточків світу: Японії, Італії, Кіпру.

Багато хто з них повернувся в Україну саме заради здійснення давньої мрії. Особливими гостями та учасниками стануть наші захисники, військові, які після фронтових буднів демонструватимуть свою майстерність на кухні.



Керівник проєкту Дмитро Широбоков інтригує:

МастерШеф в прямому сенсі повертає українців додому. Ми підготували неймовірні випробування. Одне з них ми присвятили нашим любим хейтерам, поставивши собі амбітну задачу — перетворити їх на лаверів МастерШеф. Чи вдалося? Дочекайтесь ефіру!

Глядачі побачать контрасти, які раніше здавалися неможливими: від вишуканих страв рівня легендарної школи Le Cordon Bleu до кулінарних шедеврів, створених із продуктів з жовтими цінниками.

Будуть і масштабні виїзні конкурси, один із яких відбувся у парку Шевченка просто неба за складних погодних умов, де вдалося зібрати рекордну суму на потреби країни.

Шедеври зі звичайних продуктів: що покажуть у новому сезоні

Зйомки стартували ще у листопаді й триватимуть до кінця лютого. Команда працює в умовах повномасштабної війни, суворо дотримуючись усіх правил безпеки під час повітряних тривог, проте це не завадило створити справжній кулінарний драйв.

Творці запевняють: більшість рецептів будуть адаптовані під звичайні кухні та доступні продукти.

Нашим аматорам вдалося вразити суддів вже з етапу кастингів. Віримо, що вони так само вразять і шанувальників проєкту, — зазначає Широбоков.

Отже, якщо ти чекаєш на Мастершеф 17 сезон, познач 7 березня у своєму календарі червоним. На тебе чекають не лише романтичні вечері та перегони на гольф-карах по кухні, а й майстер-клас від зірки 15-го сезону Ненсі та знайомство з кращими виноробами України.

Головне фото: Телеканал СТБ.

