МастерШеф 17 сезон 1 выпуск: чем поразит премьера и какие сюрпризы подготовили судьи

Этой весной главная кухня страны обещает не просто удивлять, а стать настоящим местом силы и возвращения домой.
Телеканал СТБ совместно со Starlight Production готовят для зрителей беспрецедентное обновление: теперь любимый проект будет выходить в эфир чаще, а география участников и сложность конкурсов выйдут на новый уровень.
Когда выйдет МастерШеф 17 сезон 1 выпуск: график эфиров
Для миллионов поклонников ожидание наконец-то подходит к концу. Официально подтверждено, что дата выхода Мастершеф 17 сезон 1 выпуск запланирована на 7 марта.
Более того, весенний сезон принесет приятный сюрприз: шоу будет транслироваться дважды в неделю — по субботам и воскресеньям в 19:00.
Такой интенсивный график позволит зрителям быстрее окунуться в атмосферу кулинарных битв, ведь имена заветной двадцатки лучших поваров-аматоров станут известны уже в течение первой недели эфиров.
Оценивать таланты будет неизменная тройка экспертов: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.
МастерШеф 17 сезон: возвращение своих и новые вызовы
В этом году у сезона особая миссия — объединять. На кастинг в Киев спешили кулинары-самородки из разных уголков мира: Японии, Италии, Кипра.
Многие из них вернулись в Украину именно ради осуществления давней мечты. Особыми гостями и участниками станут наши защитники — военные, которые после фронтовых будней будут демонстрировать свое мастерство на кухне.
Керівник проєкту Дмитрий Широбоков интригует:
МастерШеф в прямом смысле возвращает украинцев домой. Мы подготовили невероятные испытания. Одно из них мы посвятили нашим любимым хейтерам, поставив перед собой амбициозную задачу — превратить их в лаверов МастерШеф. Удалось ли? Дождитесь эфира!
Зрители увидят контрасты, которые раньше казались невозможными: от изысканных блюд уровня легендарной школы Le Cordon Bleu до кулинарных шедевров, созданных из продуктов с желтыми ценниками.
Будут и масштабные выездные конкурсы, один из которых состоялся в парке Шевченко под открытым небом в сложных погодных условиях, где удалось собрать рекордную сумму на нужды страны.
Шедевры из обычных продуктов: что покажут в новом сезоне
Съемки стартовали еще в ноябре и продлятся до конца февраля. Команда работает в условиях полномасштабной войны, строго соблюдая все правила безопасности во время воздушных тревог, однако это не помешало создать настоящий кулинарный драйв.
Создатели уверяют: большинство рецептов будут адаптированы под обычные кухни и доступные продукты. Если вы искали, Мастершеф 17 сезон когда выйдет в формате полезных советов для дома — этот сезон станет идеальным пособием.
Нашим аматорам удалось впечатлить судей уже с этапа кастингов. Верим, что они так же впечатлят и поклонников проекта, — отмечает Широбоков.
Итак, если ты ждешь Мастершеф 17 сезон, отметь 7 марта в своем календаре красным. Тебя ждут не только романтические ужины и гонки на гольф-карах по кухне, но и мастер-класс от звезды 15-го сезона Нэнси и знакомство с лучшими виноделами Украины.
