МастерШеф 17 сезон 1 выпуск: чем поразит премьера и какие сюрпризы подготовили судьи

Этой весной главная кухня страны обещает не просто удивлять, а стать настоящим местом силы и возвращения домой.

Телеканал СТБ совместно со Starlight Production готовят для зрителей беспрецедентное обновление: теперь любимый проект будет выходить в эфир чаще, а география участников и сложность конкурсов выйдут на новый уровень.

Когда выйдет МастерШеф 17 сезон 1 выпуск: график эфиров

Для миллионов поклонников ожидание наконец-то подходит к концу. Официально подтверждено, что дата выхода Мастершеф 17 сезон 1 выпуск запланирована на 7 марта.

Более того, весенний сезон принесет приятный сюрприз: шоу будет транслироваться дважды в неделю — по субботам и воскресеньям в 19:00.

Такой интенсивный график позволит зрителям быстрее окунуться в атмосферу кулинарных битв, ведь имена заветной двадцатки лучших поваров-аматоров станут известны уже в течение первой недели эфиров.

Оценивать таланты будет неизменная тройка экспертов: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Читать по теме Кто выиграл МастерШеф 16: стало известно имя лучшего аматора сезона Кто победил в финале проекта?

МастерШеф 17 сезон: возвращение своих и новые вызовы

В этом году у сезона особая миссия — объединять. На кастинг в Киев спешили кулинары-самородки из разных уголков мира: Японии, Италии, Кипра.

Многие из них вернулись в Украину именно ради осуществления давней мечты. Особыми гостями и участниками станут наши защитники — военные, которые после фронтовых будней будут демонстрировать свое мастерство на кухне.

Керівник проєкту Дмитрий Широбоков интригует:

МастерШеф в прямом смысле возвращает украинцев домой. Мы подготовили невероятные испытания. Одно из них мы посвятили нашим любимым хейтерам, поставив перед собой амбициозную задачу — превратить их в лаверов МастерШеф. Удалось ли? Дождитесь эфира!

Зрители увидят контрасты, которые раньше казались невозможными: от изысканных блюд уровня легендарной школы Le Cordon Bleu до кулинарных шедевров, созданных из продуктов с желтыми ценниками.

Будут и масштабные выездные конкурсы, один из которых состоялся в парке Шевченко под открытым небом в сложных погодных условиях, где удалось собрать рекордную сумму на нужды страны.

Шедевры из обычных продуктов: что покажут в новом сезоне

Съемки стартовали еще в ноябре и продлятся до конца февраля. Команда работает в условиях полномасштабной войны, строго соблюдая все правила безопасности во время воздушных тревог, однако это не помешало создать настоящий кулинарный драйв.

Создатели уверяют: большинство рецептов будут адаптированы под обычные кухни и доступные продукты. Если вы искали, Мастершеф 17 сезон когда выйдет в формате полезных советов для дома — этот сезон станет идеальным пособием.

Нашим аматорам удалось впечатлить судей уже с этапа кастингов. Верим, что они так же впечатлят и поклонников проекта, — отмечает Широбоков.

Итак, если ты ждешь Мастершеф 17 сезон, отметь 7 марта в своем календаре красным. Тебя ждут не только романтические ужины и гонки на гольф-карах по кухне, но и мастер-класс от звезды 15-го сезона Нэнси и знакомство с лучшими виноделами Украины.

Главное фото: Телеканал СТБ.

Теперь ты знаешь, когда покажут главное кулинарное шоу страны, но читай также: Эктор Хименес-Браво опроверг клевету и заявил, что будет обращаться в суд из-за попытки дискредитации.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!