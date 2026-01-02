Дозвілля Опитування

Майже 40% українців вважають, що 2026 рік буде кращим за попередній

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 02 Січня 2026, 13:00 3 хв.
опитування про україну в 2026 році
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь