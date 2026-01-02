Майже 40% українців вважають, що 2026 рік буде кращим за попередній

Згідно з результатами глобального дослідження End of Year від Rating Group, мешканці України демонструють вищий рівень оптимізму щодо безпеки у світі, ніж їхні європейські сусіди, проте залишаються в п’ятірці найбільш економічно песимістичних націй.

Соціологічна група Рейтинг оприлюднила результати першої частини щорічного опитування, проведеного в листопаді 2025 року. Дослідження охопило 1000 респондентів в Україні та стало частиною масштабного міжнародного проєкту, у якому взяли участь майже 60 тисяч людей із 60 країн світу — деталі опитування в нашому матеріалі.

Загальне очікування від 2026 року

Попри тривалу виснажливу ситуацію, відносна більшість українців (39%) вважає, що 2026 рік буде кращим за попередній, водночас 27% опитаних вважають, що нічого не зміниться. Проте соціологи фіксують тенденцію до зниження позитивних очікувань: для порівняння, у 2023 році оптимістів було 51%.

Ключові демографічні відмінності:

Найбільші оптимістично дивляться на ситуацію мешканці сільської місцевості та люди старшого віку (51+).

Найбільші песимістично — молоді чоловіки віком 18–35 років — серед них зафіксовано найвищий рівень скепсису щодо позитивних змін.

Цікаво, що на тлі загальноєвропейських настроїв, де переважає очікування стагнації, українці більш впевнені у завтрашньому дні.

Економіка і Україна в 2026 році

Економічні прогнози українців залишаються тривожними. Вже другий рік поспіль понад 60% опитаних очікують, що наступний рік стане часом труднощів. Лише кожен десятий респондент сподівається на економічне процвітання у 2026 році.

За цим показником Україна увійшла до п’ятірки країн із найнижчими очікуваннями від економіки, опинившись у компанії Бельгії, Франції, Латвії та Німеччини.

Мирне врегулювання конфлікту з РФ у 2026 році

Найбільш несподіваним виявилося зростання сподівань на мирне врегулювання. Якщо у 2023 році на мирніший рік сподівалися лише 26% українців, то зараз цей показник зріс до 33%.

Наразі думки українців розділилися порівну:

Одна третина вірить у покращення безпекової ситуації.

Одна третина вважає, що ситуація не зміниться.

Одна третина готується до ще більш неспокійного року.

Цей показник суттєво контрастує з настроями у Західній Європі, де 55% населення очікують зростання глобальної напруженості. Тож українці виявляють більше надії на позитивні зміни у світовій безпеці, ніж жителі країн, які не перебувають у стані прямого воєнного конфлікту.

