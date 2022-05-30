Уксус, сода, нашатырный спирт, а главное — правильное хранение. Как убрать неприятный запах из холодильника

Сейчас холодильник является незаменимым в каждом доме, он позволяет хранить еду долго, а также спасает жаркими летними днями прохладной водичкой. Но иногда в холодильнике портятся продукты, мы расскажем, как убрать неприятный запах из холодильника.

Причины возникновения неприятного запаха

Неприятный запах в холодильнике может возникать, в первую очередь, из-за испортившихся продуктов. Поэтому нужно регулярно проверять сроки их хранения.

Также запах возникает из-за неправильного хранения. Это случается с мясом, рыбой, колбасой. Их необходимо заворачивать в пакет или убирать в контейнер так, чтобы отсутствовал контакт с воздухом. Не оставляйте открытую консервацию и не ставьте еду прямо на тарелках, используйте контейнеры.

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Также новый холодильник может пахнуть пластмассой, в этом случае его нужно помыть и проветрить где-то день-два.

Как убрать неприятный запах в холодильнике

В большинстве случаях, чтобы убрать неприятный запах в холодильнике достаточно просто его помыть. Сейчас хозяйки могут использовать большой выбор моющих средств. Но под рукой их может не оказаться или же люди не хотят использовать бытовую химию. В этом случе для того, чтобы убрать неприятный запах из холодильника, можно использовать подручные средства.

Перекис водорода

Можно обработать стенки холодильника перекисью водорода. Для этого раствор нужно распылить по всей поверхности холодильника. А по прошествии 3–5 минут насухо протереть полотенцем.

Уксус

Раствор уксуса с водой, в соотношении 1:8 также может применяться для устранения неприятного запаха в холодильнике. Жидкостью нужно протереть все полки.

Пищевая сода

Чтобы убрать неприятный запах из холодильника можно использовать пищевую соду. Она лучше всего эффективна в том случае, если ты хочешь убрать из холодильника тухлый запах.

Для этого 4 ложки соды смешивают с водой до кашеобразного состояния. Смесь наносить с помощью губки на стенки и полки холодильника на полчаса.

Нашатырный спирт

Убрать неприятный запах из холодильника помогает также нашатырный спирт. Он не оставляет разводов, а также эффективно растворяет жир и смывает микробы.

Но стоит помнить, нашатырь помогает, когда холодильник уже обработан уксусным раствором, но посторонний запах остался.

Нужно смешать пару капель спирта в одном стакане воды, намочить тряпку и тщательно протереть полки и ящики холодильника. Обязательно просушить пластмассу чистым полотенцем и оставьте холодильник проветриваться на ночь.

Если ты хочешь помыть холодильник с нашатырным спиртом, то помни о безопасности.

Заранее позаботься о плотной медицинской маске и резиновых перчатках.

Кофе

Также если в холодильнике не сильный запах, можно использовать натуральные поглотители запаха. Например, кофе. Достаточно поставить стакан с зернами в холодильник. С этой же целью можно положить кусок чёрного хлеба, дольку цитруса, ломтик картофеля или яблока. Но, в отличие от кофе, они быстро портятся и плесневеют.

Сейчас из-за дефицита бензина люди часто используют канистры, из них может протечь бензин. Раньше мы рассказывали, как убрать запах бензина из одежды, рук и авто.