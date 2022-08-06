Як відіпрати білі шкарпетки швидко й легко — п’ять дієвих способів у домашніх умовах

Білі шкарпетки пасують до всього й додають образам легкості та свіжості. Проте, як правило, вони забруднюються вже після першого використання, а вичистити їх буває нелегко.

Ми зібрали найдієвіші способи, як відіпрати білі шкарпетки в домашніх умовах.

Як відіпрати білі шкарпетки від бруду

Для початку варто сказати, що прати білі шкарпетки варто якомога частіше, а в ідеалі — щоразу після носіння. Так бруд не встигне в’їстись у тканину, а тобі буде легше очистити свій одяг.

А ще зверни увагу, що шкарпетки краще прати в теплій та прохолодній воді максимум до 40°C. Інакше при високій температурі плями стануть ще більш помітними.

Чим відіпрати білі шкарпетки? Ось кілька перевірених рецептів.

Як відіпрати білі шкарпетки господарським милом

Класичним засобом для прання є господарське мило. Користуватись ним легко: намочи шкарпетки, натри їх милом та залиш на 15-20 хвилин. Після цього ще потри руками та змий теплою водою.

Так ти зможеш позбутись більшості плям.

Як відіпрати білі шкарпетки лимонною кислотою

За допомогою лимонної кислоти можна очистити навіть засохлий бруд. Для цього додай до води в мисці 1-2 ст.л. цієї речовини, поклади в розчин шкарпетки та залиш їх на 1-2 години. Після цього прополощи у чистій воді.

Також можна відбілити тканину точково. У такому разі змішай кислоту з пральним порошком у співвідношенні 1:2. Намочи шкарпетки та локально застосуй суміш на забруднених ділянках.

Потім гарненько потри їх руками та залиш так на годину. Промий шкарпетки теплою водою.

Як відіпрати білі шкарпетки столовим оцтом

На літр теплої води візьми 1 ч.л. оцту. Замочи шкарпетки в мисці на годину, а потім випери їх руками.

Оцет допоможе твоїм улюбленим речам знову сяяти білосніжністю.

Як відіпрати білі шкарпетки содою

Сода — чудовий природній мийний засіб, який завоював довіру багатьох домогосподарок. Щоб відіпрати шкарпетки в машинці, розмішай 1 ч.л. соди у склянці води та залий розчин у відсік для ополіскувача.

Обери режим прання, який ти ставиш зазвичай, і вуаля — жодних плям, що в’їлися!

Як відіпрати білі шкарпетки засобом для виведення плям

Загалом для прання підійде будь-який мийний засіб для виведення плям. Проте користуватись ним потрібно обережно. Обов’язково перед початком прочитай інструкцію та одягни рукавички, щоб не подразнити шкіру рук.

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