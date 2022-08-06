Як відіпрати білі шкарпетки швидко й легко — п’ять дієвих способів у домашніх умовах

Білі шкарпетки пасують до всього й додають образам легкості та свіжості. Проте, як правило, вони забруднюються вже після першого використання, а вичистити їх буває нелегко.
Ми зібрали найдієвіші способи, як відіпрати білі шкарпетки в домашніх умовах.
Для початку варто сказати, що прати білі шкарпетки варто якомога частіше, а в ідеалі — щоразу після носіння. Так бруд не встигне в’їстись у тканину, а тобі буде легше очистити свій одяг.
А ще зверни увагу, що шкарпетки краще прати в теплій та прохолодній воді максимум до 40°C. Інакше при високій температурі плями стануть ще більш помітними.
Чим відіпрати білі шкарпетки? Ось кілька перевірених рецептів.
Класичним засобом для прання є господарське мило. Користуватись ним легко: намочи шкарпетки, натри їх милом та залиш на 15-20 хвилин. Після цього ще потри руками та змий теплою водою.
Так ти зможеш позбутись більшості плям.
За допомогою лимонної кислоти можна очистити навіть засохлий бруд. Для цього додай до води в мисці 1-2 ст.л. цієї речовини, поклади в розчин шкарпетки та залиш їх на 1-2 години. Після цього прополощи у чистій воді.
Також можна відбілити тканину точково. У такому разі змішай кислоту з пральним порошком у співвідношенні 1:2. Намочи шкарпетки та локально застосуй суміш на забруднених ділянках.
Потім гарненько потри їх руками та залиш так на годину. Промий шкарпетки теплою водою.
На літр теплої води візьми 1 ч.л. оцту. Замочи шкарпетки в мисці на годину, а потім випери їх руками.
Оцет допоможе твоїм улюбленим речам знову сяяти білосніжністю.
Сода — чудовий природній мийний засіб, який завоював довіру багатьох домогосподарок. Щоб відіпрати шкарпетки в машинці, розмішай 1 ч.л. соди у склянці води та залий розчин у відсік для ополіскувача.
Обери режим прання, який ти ставиш зазвичай, і вуаля — жодних плям, що в’їлися!
Загалом для прання підійде будь-який мийний засіб для виведення плям. Проте користуватись ним потрібно обережно. Обов’язково перед початком прочитай інструкцію та одягни рукавички, щоб не подразнити шкіру рук.
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