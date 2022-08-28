Как отстирать траву от одежды и обуви — действенные методы, которые сохранят твои вещи после пикника

На пикники и посиделки с друзьями на природе люди обычно одевают комфортные, но красивенькие вещи. И вот после веселья и приятных эмоций дома мы замечаем пятна от травы.

Это может звучать как приговор для одежды, но не следует делать поспешные выводы. Вот несколько проверенных способов, чтобы отстирать траву от белой, цветной одежды, джинсов и кроссовок.

Как отстирать траву от белой одежды

Не думай, что отбеливатель всегда подходит для стирки белых тканей. Ведь его агрессивный состав может оставить после себя желтое или еще более светлое пятно, а то и вообще испортить саму структуру одежды, образовав дырку или “сетку”.

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К счастью, есть альтернатива отбеливателю — перекись водорода 3%. Чтобы избавиться от пятна, выполни эти простые шаги:

Добавь к перекиси водорода несколько капель нашатырного спирта. Смочи ватный диск жидкостью и осторожно обработай пятно от краев до центра. Оставь одежду на 15-20 минут. Промой пятно водой.

Но заметь, что удалять пятна от травы перекисью водорода можно только на белой одежде. Иначе аптечный препарат испортит цвет ткани.

Как отстирать траву от цветной одежды

После загрязнения одежды следует сразу ее постирать, пока пигмент не впитается в ткань. Самым дешевым “стиральным порошком” является обычная пищевая соль.

Раствори в стакане теплой воды 2 ст.л. поваренной соли. Процеди раствор или подожди несколько минут, чтобы серые комочки грязи осели на дно стакана. Смочи в растворе ватный диск и обработай им загрязненное место. Оставь одежду на два-три часа. В это время периодически смачивай раствором пятно, чтобы оно не высыхало. Выстирай вещь, как обычно.

Такой способ стирки идеально подойдет для цветной ткани, потому что соль не осветляет и не разрушает ткань.

Если пятно устаревшее, то придется повторить эту процедуру несколько раз.

Как отстирать траву от джинсов

Джинсы, конечно, чаще всего загрязняются травой, землей и песком. Ведь именно их люди одевают на пикники и активности на свежем воздухе.

Помочь отстирать траву от джинсов могут уксус и сода:

Немного смочи пятно водой. Сверху посыпь его пищевой содой. После этого полей уксусом. Когда произойдет химическая реакция, то подожди несколько минут. Промой джинсы холодной водой.

Как отмыть траву от кроссовок

Помочь избавиться от пятен травы на кроссовках может зубная паста. Если обувь белая, то лучше взять пасту с отбеливающим эффектом. А если кроссовки цветные, то выбери обычную пасту.

Намочи загрязненное место водой. Нанеси зубную пасту на пятно и потри кроссовки щеткой в ​​течение нескольких минут. После удаления пятна протри обувь влажной, а затем сухой тряпкой.

Вот и все. По аналогичной схеме можно использовать соду, соль, раствор лимонной кислоты в пропорции 1:3 с горячей водой.

Белые носки обычно загрязняются уже после первого использования, а вычистить их бывает нелегко. Читай, как отстирать белые носки. Мы собрали простые способы в домашних условиях.

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