ЕС закрывает рынок для Украины? Что будет после завершения “торгового безвиза”

С началом полномасштабной войны Европа всячески помогает Украине. Одним из первых шагов, которые должны были поддержать нашу страну в состоянии шока с начала большой агрессии, стал “торговый безвиз”. Он действовал до 6 июня 2025. Теперь в силу вступят новые условия и переходные правила для Украины.

Речь идет о свободной торговле, действовавшей между нашей страной и странами ЕС до 2022 года. Однако работать она будет с некоторыми изменениями, о чем уже начались переговоры.

Что это значит для Украины, чего больше всего коснутся изменения и когда удастся достичь договоренностей, рассказали в BBC. Мы рассказываем самое интересное.

Завершение “торгового безвиза”: что это значит

Так называемый торговый безвиз позволил Украине торговать со странами ЕС без квот. Теперь довоенные правила торговли возвращаются: вводятся квоты, а больше всего это отразится на сельскохозяйственном секторе.

Евросоюз возвращает квоты на 30 украинских товаров. Об этом глава комитета по евроинтеграции УКАБ Александра Авраменко рассказала Latifundist. Это повлияет на ряд товаров, в том числе с добавленной стоимостью.

— Следовательно, к пшенице, кукурузе, сахару добавляется томатная паста, молочная продукция, этанол, свинина, говядина… Итак, после 5 июня у нас будет гораздо больше ограничений, — отмечала Авраменко.

Кроме того, введение квот повлияет на фермеров, привлеченных к изготовлению продуктов с добавленной стоимостью. Например, из пшеницы в муку.

Также могут пострадать производители молочной продукции.

Пошлины сделают нашу продукцию непроходимой или менее конкурентоспособной на европейском рынке и все те, кто вовлечен в процесс формирования молочной продукции, также пострадают, — добавляет председатель комитета по евроинтеграции УКАБ.

Из-за перенасыщения продукта, на наших рынках цена на отечественную продукцию может немного снизиться.

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен в интервью Reuters отмечал, что договоренности можно достичь уже к концу лета.

— То, что будет согласовано, будет составлять нечто среднее между квотами в рамках действующего Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ПВЗСТ) и временными автономными торговыми мерами, — отмечал он.

Эти изменения также накладываются на ныне усложненные торговые отношения между ЕС и США. В то же время, рынок ЕС остается открытым для Украины.

Торговля с ЕС после введения квот

В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отметила, что новые условия торговли между ЕС и Украиной будут не такими жесткими, как до 2022 года, но и не такими хорошими, которые действовали во время полномасштабной войны в первые годы.

Так называемый безвиз в торговле помог Украине выстоять в трудный момент. Ведь мы потеряли черноморский экспортный путь, а без нашего экспорта в некоторых странах мог начаться голод.

По данным Eurostat, в 2024 году Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров:

Бразилия — 8,8% (€17,1 млрд);

Великобританию — 8,5% (€16,6 млрд);

Украину — 6,7% (€13,1 млрд);

США — 6,1% (€12,0 млрд).

Для Украины эта сумма стала 15% от всего ВВП 2024 года.

Из-за отсутствия квот между Украиной и странами ЕС возникали и конфликты, в частности протесты польских фермеров.

Пока эксперты отмечают, что Украина может работать совместно с ЕС над либерализацией условий торговли. Тогда изменения не будут зависеть только от Брюсселя, а будут работать в обе стороны.

Ограничения будут касаться экспорта украинской пшеницы, кукурузы, сахара и курятины.

Этот год готовит нам еще много сюрпризов. Раньше мы рассказывали тебе, что ждет украинскую экономику в 2025 году, читай по ссылке.

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