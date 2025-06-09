Для тебя Экономия

ЕС закрывает рынок для Украины? Что будет после завершения “торгового безвиза”

Виктория Мельник, журналист сайта 09 июня 2025, 17:00
торговые пошлины
Фото Pexels

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