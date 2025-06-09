ЄС закриває ринок для України? Що буде після завершення “торгівельного безвізу”

З початком повномасштабної війни, Європа всіляко допомагає Україні. Одним із перших кроків, які мали підтримати нашу країну у стані шоку від початку великої агресії, став “торгівельний безвіз”. Він діяв до 6 червня 2025 року. Відтепер сили наберуть нові умови та перехідні правила для України.

Йдеться про вільну торгівлю, яка діяла між нашою країною та країнами ЄС до 2022 року. Однак, працювати вона буде з деякими змінами, про що вже почали переговори.

Що це означає для України, чого найдужче торкнуться зміни та коли вдасться досягти домовленостей, розповіли у ВВС. Ми переповідаємо найцікавіше.

Завершення “торгівельного безвізу”: що це означає

Так званий торгівельний безвіз дав можливість Україні торгувати з країнами ЄС без квот. Тепер довоєнні правила торгівлі повертаються: вводяться квоти, а найбільше це позначиться на сільськогосподарському секторі.

Євросоюз повертає квоти на 30 українських товарів. Про це голова комітету з євроінтеграції УКАБ Олександра Авраменко розповіла Latifundist. Це вплине на низку товарів, зокрема із доданою вартістю.

— Відтак до пшениці, кукурудзи, цукру додається томатна паста, молочна продукція, етанол, свинина, яловичина… Отже, після 5 червня у нас буде набагато більше обмежень, — зазначала Авраменко.

Окрім цього, введення квот вплине на фермерів, які залучені до виготовлення продуктів з доданою вартістю. Наприклад, з пшениці у борошно.

Також можуть постраждати виробники молочної продукції.

Мита зроблять нашу продукцію непрохідною або ж менш конкурентноздатною на європейському ринку і всі ті, хто залучений в процес формування молочної продукції, також постраждають, — додає голова комітету з євроінтеграції УКАБ.

Натомість через перенасичення продукту, на наших ринках ціна на вітчизняну продукцію може трохи знизитися.

Єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен в інтервʼю Reuters зазначав, що домовленостей можна досягти вже до кінця літа.

— Те, що буде погоджено, становитиме щось середнє між квотами в межах чинної Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) та тимчасовими автономними торгівельними заходами, — зазначав він. Ці зміни також накладаються на тепер ускладнені торгівельні відносини між ЄС та США. Водночас ринок ЄС залишається відкритим для України. Читати на тему США вводять 25% мита на імпорт сталі та алюмінію: що це означає для України Читай про 25% мита на імпорт сталі та алюмінію до США. Торгівля з ЄС після введення квот У квітні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час переговорів з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем зазначила, що нові умови торгівлі між ЄС та Україною будуть не такими жорсткими, як до 2022, але і не такими хорошими, які діяли під час повномасштабної війни у перші роки. Так званий безвіз у торгівлі допоміг Україні вистояти у скрутний час. Адже ми втратили чорноморський експортний шлях, а без нашого експорту у деяких країнах міг початися голод. За даними Eurostat, у 2024 році Україна увійшла в трійку найбільших експортерів: Бразилія — 8,8% (€17,1 млрд);

Велику Британію — 8,5% (€16,6 млрд);

Україну — 6,7% (€13,1 млрд);

США — 6,1% (€12,0 млрд). Для України ця сума стала 15% від усього ВВП 2024. Через відсутність квот між Україною та країнами ЄС виникали й конфлікти, зокрема, протести польських фермерів. Наразі експерти зазначають, що Україна може працювати спільно з ЄС над лібералізацією умов торгівлі. Тоді зміни не будуть залежати лише від Брюсселя, а працюватимуть двосторонньо. Зараз діятимуть довоєнні умови з перехідним періодом у сім місяців. Обмеження стосуватимуться експорту української пшениці, кукурудзи, цукру та курятини. Цей рік готує нам ще чимало сюрпризів. Раніше ми розповідали тобі, що чекає на українську економіку у 2025 році, читай за посиланням.

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