Для тебе Економія

ЄС закриває ринок для України? Що буде після завершення “торгівельного безвізу”

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Червня 2025, 17:00
торгівельні мита
Фото Pexels

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