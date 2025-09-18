Простір пʼяти чуттів: на ВДНГ невдовзі відкриють унікальний Терапевтичний сад

Парки ми часто сприймаємо просто як місце для прогулянок чи зустрічей, можливості подихати свіжим повітрям і перепочити.

Але це місце може мати набагато глибший сенс — він здатен знімати стрес, повертати відчуття рівноваги й навіть пришвидшувати відновлення після травм. У світі такі простори називають терапевтичними садами.

І тепер один із них буде в Києві. На ВДНГ створюють Терапевтичний сад, де рослини підібрані так, щоб залучити всі п’ять чуттів і подарувати людині відчуття спокою та сили.

Терапевтичний сад на ВДНГ — подробиці

Ця ідея народилася не випадково. Україна сьогодні особливо потребує просторів, де можна відновити сили, зняти тривогу й повернути внутрішній баланс.

Для ветеранів, військових, їхніх родин, а також для всіх, хто живе у постійному напруженні, Терапевтичний сад стане острівцем спокою посеред великого міста.

У світі подібні сади довели свою ефективність. У Британії біля медичних закладів пацієнти відчувають полегшення серед зелені. В чиказькому ботанічному саду проходять реабілітацію ветерани з посттравматичними розладами.

В Японії цілу практику “лісових купань” зробили частиною державної програми боротьби зі стресом.

На ВДНГ вже завершили підготовчі та земельні роботи, проклали інклюзивне покриття, системи поливу й освітлення. Тепер головне — висаджування дерев, кущів і багаторічних рослин.

До 27 дерев, які вже росли на цій території, додадуть ще 16. Також тут з’являться 688 кущів і майже 12 тисяч багаторічників. У Саду будуть яблуні, бруслини, герань, геленіум, чебрець, розмарин, осока, бруннери, пахісандри та багато інших.

Рослини підібрали так, щоб вони взаємодіяли з людиною через усі п’ять чуттів: їх можна буде роздивлятися, відчувати на дотик, вдихати аромати, чути шелест трав і спів птахів, а подекуди навіть куштувати плоди.

Розмаїття Терапевтичного саду

У різні пори року сад виграватиме новими акцентами. Навесні тут зацвіте бузок та ірга Ламарка, влітку аромат надаватимуть чебрець і розмарин, восени заграють барвами клен і горобина, а взимку структуру простору збережуть злаки.

Усе це створюватиме відчуття змінності й живості середовища, яке “говоритиме” з відвідувачем кожного сезону різними барвами та ароматами.

Висаджування дерев та інших рослин — важливий етап створення Терапевтичного саду, що триватиме до його відкриття. Наразі вже завершені геодезичні й земельні роботи, обрано інклюзивне покриття, а також прокладено мережі освітлення і поливу.

Відкриття Саду заплановано на осінь цього року.

Терапевтичний сад на ВДНГ стане місцем, де можна відчути зміну кожної пори року. Зокрема, меланхолійну осінь: особливі барви надихають виходити на прогулянки й ловити ці миті. Один із найкращих способів зберегти цю красу — фотосесія.

Даруємо тобі найкращі ідеї для осінньої фотосесії.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!