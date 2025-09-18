Пространство пяти чувств: на ВДНГ скоро откроют уникальный Терапевтический сад

Парки мы часто воспринимаем просто как место для прогулок или встреч, возможность подышать свежим воздухом и отдохнуть.

Но это место может иметь гораздо более глубокий смысл — она способна снимать стресс, возвращать чувство равновесия и даже ускоряет восстановление после травм. В мире такие пространства называют терапевтическими садами.

И теперь один из них будет в Киеве. На ВДНГ создают Терапевтический сад, где растения подобраны так, чтобы задействовать все пять чувств и подарить человеку ощущение спокойствия и силы.

Терапевтический сад на ВДНГ — подробности

Эта идея родилась неслучайно. Украина сегодня особенно нуждается в пространствах, где можно восстановить силы, снять тревогу и вернуть внутренний баланс.

Для ветеранов, военных, их семей, а также для всех, кто живет в постоянном напряжении, Терапевтический сад станет островком спокойствия посреди большого города.

В мире подобные сады доказали свою эффективность. В Великобритании возле медицинских учреждений пациенты чувствуют облегчение среди зелени. В чикагском ботаническом саду проходят реабилитацию ветераны с посттравматическими расстройствами.

В Японии целую практику “лесных купаний” сделали частью государственной программы борьбы со стрессом.

На ВДНГ уже завершили подготовительные и земельные работы, проложили инклюзивное покрытие, системы полива и освещения. Теперь главное — высадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

К 27 деревьям, которые уже росли на этой территории, добавят еще 16. Также здесь появятся 688 кустарников и почти 12 тысяч многолетников. В Саду будут яблони, бруслины, герань, гелениум, тимьян, розмарин, осока, бруннеры, пахисандры и многие другие.

Растения подобрали так, чтобы они взаимодействовали с человеком через все пять чувств: их можно будет рассматривать, осязать, вдыхать ароматы, слышать шелест трав и пение птиц, а кое-где даже пробовать плоды.

Разнообразие Терапевтического сада

В разное время года сад будет выигрывать новыми акцентами. Весной здесь зацветет сирень и ирга Ламарка, летом аромат будут придавать тимьян и розмарин, осенью заиграют красками клен и рябина, а зимой структуру пространства сохранят злаки.

Все это будет создавать ощущение изменчивости и живости среды, которая будет “общаться” с посетителем каждый сезон разными красками и ароматами.

Посадка деревьев и других растений — важный этап создания Терапевтического сада, который продлится до его открытия. На данный момент уже завершены геодезические и земельные работы, выбрано инклюзивное покрытие, а также проложены сети освещения и полива.

Открытие Сада запланировано на осень этого года.

Терапевтический сад на ВДНХ станет местом, где можно почувствовать смену каждого времени года.

