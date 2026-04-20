Чем подкормить самшит весной: что внести в почву, чтобы крона была густой и здоровой

Самшит — довольно неприхотливый вечнозелёный кустарник, но чтобы он имел густую зелёную крону, его нужно правильно подкармливать, особенно весной.
Чем подкормить самшит весной: минеральные удобрения
Лучше всего самшит растёт на почвах с глиной или известняком. Если же почва под ним лёгкая и песчаная, её стоит улучшить. Это можно сделать с помощью компоста, перегноя или минеральных удобрений.
После зимы самшит начинает активно расти, поэтому в этот период ему больше всего нужен азот. Именно он отвечает за образование новых побегов и листьев.
Весной самшит можно подкормить азотным удобрением, а через несколько недель добавить комплексное — с азотом, фосфором и калием.
Так куст получит всё необходимое питание, быстро пойдёт в рост и будет выглядеть ярким и здоровым.
Чаще всего используют такие минеральные удобрения:
- аммиачную селитру (для стимуляции роста)
- суперфосфат (для корневой системы)
- калийные удобрения (для укрепления растения)
- комплексные смеси NPK (где N — азот, P — фосфор, K — калий)
Гранулированные удобрения рассыпают под кустом: примерно 25–50 г на погонный метр посадки, слегка заделывают в почву и хорошо поливают.
Если использовать водорастворимые удобрения, нужно взять 25–35 г на 10 л воды и поливать под корень.
Такую подкормку можно повторить несколько раз с интервалом 7-10 дней, особенно если растение ослаблено.
Чем подкормить самшит весной: органические удобрения
Помимо минеральных, самшит можно подкармливать органическими удобрениями. Они действуют мягче и улучшают структуру почвы.
Лучше всего подходят перепревший компост, перегной или настои из крапивы (или других сорняков), а также птичий помёт, разведённый водой. Вносить их нужно аккуратно — только в почву, не попадая на листья.
Органика может подкислять почву, а самшит этого не любит. Поэтому время от времени стоит добавлять вещества, которые снижают кислотность и одновременно подкармливают растение.
- древесная зола (источник калия)
- доломитовая мука (кальций и магний)
- костная мука (натуральный азот)
Существуют и готовые народные рецепты. Например, эффективная смесь для весенней подкормки:
- 35 мл биопрепарата типа Азотофит
- 8 мл стимулятора (например, гуминового)
- 10 л воды
Этим раствором одновременно опрыскивают куст и поливают под корень. Так поступают один раз в начале сезона.
Ещё хорошо замульчировать почву. Для этого вокруг куста раскладывают слой торфа, коры или перегноя. Это помогает сохранять влагу, защищает корни и постепенно подкармливает самшит.
Если самшиту чего-то не хватает, это видно по листьям. Жёлтый цвет обычно означает нехватку азота, бурый оттенок — дефицит магния, а бледность говорит, что почва истощилась.
Если есть такие признаки — растение лучше подкормить.
