Чем подкормить самшит весной: что внести в почву, чтобы крона была густой и здоровой

Самшит — довольно неприхотливый вечнозелёный кустарник, но чтобы он имел густую зелёную крону, его нужно правильно подкармливать, особенно весной.

Чем подкормить самшит весной: минеральные удобрения

Лучше всего самшит растёт на почвах с глиной или известняком. Если же почва под ним лёгкая и песчаная, её стоит улучшить. Это можно сделать с помощью компоста, перегноя или минеральных удобрений.

После зимы самшит начинает активно расти, поэтому в этот период ему больше всего нужен азот. Именно он отвечает за образование новых побегов и листьев.

Весной самшит можно подкормить азотным удобрением, а через несколько недель добавить комплексное — с азотом, фосфором и калием.

Так куст получит всё необходимое питание, быстро пойдёт в рост и будет выглядеть ярким и здоровым.

Чаще всего используют такие минеральные удобрения:

аммиачную селитру (для стимуляции роста)

суперфосфат (для корневой системы)

калийные удобрения (для укрепления растения)

комплексные смеси NPK (где N — азот, P — фосфор, K — калий)

Гранулированные удобрения рассыпают под кустом: примерно 25–50 г на погонный метр посадки, слегка заделывают в почву и хорошо поливают.

Если использовать водорастворимые удобрения, нужно взять 25–35 г на 10 л воды и поливать под корень.

Такую подкормку можно повторить несколько раз с интервалом 7-10 дней, особенно если растение ослаблено.

Чем подкормить самшит весной: органические удобрения

Помимо минеральных, самшит можно подкармливать органическими удобрениями. Они действуют мягче и улучшают структуру почвы.

Лучше всего подходят перепревший компост, перегной или настои из крапивы (или других сорняков), а также птичий помёт, разведённый водой. Вносить их нужно аккуратно — только в почву, не попадая на листья.

Органика может подкислять почву, а самшит этого не любит. Поэтому время от времени стоит добавлять вещества, которые снижают кислотность и одновременно подкармливают растение.

древесная зола (источник калия)

доломитовая мука (кальций и магний)

костная мука (натуральный азот)

Существуют и готовые народные рецепты. Например, эффективная смесь для весенней подкормки:

35 мл биопрепарата типа Азотофит

8 мл стимулятора (например, гуминового)

10 л воды

Этим раствором одновременно опрыскивают куст и поливают под корень. Так поступают один раз в начале сезона.

Ещё хорошо замульчировать почву. Для этого вокруг куста раскладывают слой торфа, коры или перегноя. Это помогает сохранять влагу, защищает корни и постепенно подкармливает самшит.

Если самшиту чего-то не хватает, это видно по листьям. Жёлтый цвет обычно означает нехватку азота, бурый оттенок — дефицит магния, а бледность говорит, что почва истощилась.

Если есть такие признаки — растение лучше подкормить.

