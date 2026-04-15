Когда пересаживать комнатные растения в апреле 2026: лучшие даты и секреты восстановления

Если твои комнатные растения перестали расти или выглядят слабыми и нездоровыми — скорее всего, их уже пора пересаживать.

Пересадка нужна, чтобы обновить почву и дать больше места для роста. А ещё это хорошая возможность проверить корни — нет ли болезней или повреждений вредителями.

Когда лучше пересаживать комнатные растения в апреле 2026

В апреле растения начинают активно расти, поэтому после пересадки им легче прижиться в новой почве и быстрее восстановиться.

Считается, что лучше всего пересаживать комнатные цветы на растущую Луну, когда сокодвижение активнее и растение больше сил направляет на развитие надземной части.

В то же время на растущей Луне корневая система мягче и легче восстанавливается после повреждений и лучше начинает расти в новом грунте.

Благоприятные дни для пересадки комнатных растений в апреле 2026 по лунному календарю

Благоприятные дни для пересадки — 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 апреля

Нейтральные дни — 3, 5, 6, 7, 11, 18, 26 апреля

Неблагоприятные дни — 16, 17 апреля

Период растущей Луны приходится на 19–29 апреля, поэтому неудивительно, что большинство благоприятных дней находятся именно в этом промежутке.

Неблагоприятные дни приходятся на период Новолуния, когда вообще не рекомендуют проводить посадки и пересадки, так как это период покоя, когда сокодвижение замедляется и растения как бы «отдыхают».

Как пересаживать комнатные растения на новое место: полезные советы

Пересаживать комнатные растения обычно нужно раз в один-два года, но всё зависит от самого растения — его вида, возраста и состояния.

За это время растения часто уже перерастают свой горшок, почва истощается и теряет питательные вещества. Иногда корни даже начинают прорастать через отверстия внизу горшка.

Лучше всего пересаживать цветы утром или вечером — так растение меньше теряет влагу и легче переносит пересадку.

Не стоит спешить с поливом после пересадки: опытные цветоводы советуют дать корням немного затянуться и лишь потом умеренно полить, чтобы избежать гниения.

Иногда корни полезно слегка присыпать активированным углём или корицей — это помогает предотвратить грибковые заболевания.

Горшок лучше брать всего на один размер больше: слишком большой горшок — частая ошибка новичков, так как почва закисает и корни начинают гнить.

И не нужно без необходимости тревожить старый земляной ком: многие профессионалы используют метод перевалки, чтобы минимально травмировать корни.

На дне горшка обязательно должен быть дренаж: керамзит или галька — это не мелочь, а важная защита комнатных растений от застоя воды.

Больше о благоприятных днях для посадки и пересадки растений смотри в нашем Посевном календаре на 2026 год — там есть точные даты, основанные на лунных циклах.

