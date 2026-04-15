Коли пересаджувати кімнатні рослини в квітні 2026: найкращі дати і секрети відновлення

Якщо твої кімнатні рослини перестали рости або виглядають слабкими чи нездоровими — швидше за все, їх вже час пересаджувати.

Пересадка потрібна, щоб оновити ґрунт і дати більше місця для росту. А ще це гарна нагода перевірити коріння — чи не хворіє і чи не пошкоджене шкідниками.

Коли краще пересаджувати кімнатні рослини в квітні 2026

У квітні рослини починають активно рости, і після пересадки їм легше прижитися в новому ґрунті та простіше відновитися. Вважається, що найкраще пересаджувати кімнатні квіти на зростаючий Місяць, коли сокорух активніший, рослина більше сил витрачає на розвиток наземної частини. Водночас коріння на Місяці, що зростає, м'якше і делікатніше відновлюється після пошкоджень і краще починає рости в новому ґрунті. Сприятливі дні для пересадки кімнатних рослин у квітні 2026 за місячним календарем Сприятливі дні для пересадки – 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 квітня

Нейтральні дні – 3, 5, 6, 7, 11, 18, 26 квітня

Несприятливі дні – 16, 17 квітня Період зростаючого Місяця припадає на 19-29 квітня, тож не дивно, що більшість сприятливих днів знаходяться саме в цьому часовому проміжку. Несприятливі дні припадають на період Нового Місяця, коли взагалі не радять проводити будь-які посадки та пересадки, адже це — своєрідний період спокою, коли сокорух сповільнюється і рослинам потрібно “піти на вихідний”. Як пересаджувати кімнатні рослини на нове місце: корисні поради Пересаджувати кімнатні рослини зазвичай потрібно раз на один-два роки, але все залежить від самої рослини — її виду, віку та стану. За цей час кімнатні рослини, трапляється, вже переросли свій горщик, ґрунт у ньому виснажився і втратив поживні властивості. Інколи навіть коріння починає проростати через отвори внизу горщика. Найкраще пересаджувати квіти зранку або ввечері — так рослина менше втрачає вологу і легше переносить пересадку. Не варто поспішати з поливом після пересадки: досвідчені квітникарі радять дати корінню затягнутися і лише потім помірно полити, щоб не було гнилі. Іноді коріння варто злегка присипати активованим вугіллям або корицею — це допомагає запобігти грибку. Горщик краще брати тільки на розмір більше: занадто великий горщик — типова помилка новачків, бо ґрунт закисає і коріння гниє. І не потрібно чіпати стару земляну грудку без потреби: багато професіоналів пересаджують методом перевалки, щоб мінімально травмувати коріння. На дні горщика — обов’язковий дренаж: керамзит або галька на дні — це не дрібниця, а головний захист кімнатних рослин від застою води.

Більше про корисні дні для посадки та пересадки рослин дізнайся з нашого Посівного календаря на 2026 рік — там є точні дати сприятливих періодів, заснованих на циклах Місяця.

