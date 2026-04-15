Когда сажать кабачки в открытый грунт в 2026: благоприятные дни по лунному календарю

Кабачки любят тепло и не прощают слишком раннюю посадку. С ними работает простое правило: не смотри на календарь — смотри на землю. Если высадить их в холодную почву, семена либо не взойдут, либо сгниют, и весь труд окажется напрасным.

Когда сажать кабачки в 2026 году — как правильно определить срок и точные даты по лунному календарю

Когда сажать кабачки в открытый грунт в 2026

Лучшее время для посадки кабачков наступает тогда, когда почва уже хорошо прогрелась — примерно до 12–15 градусов. В этот период она становится мягкой и тёплой.

Проверить это можно даже без приборов: просто дотронься рукой до земли на глубине около десяти сантиметров — если она не холодная, а приятно тёплая, значит время пришло.

В Украине сроки посадки в открытый грунт отличаются по регионам.

На юге Украины кабачки можно смело сеять уже в конце апреля, потому что там весна приходит раньше и тепло более стабильное.

В центральных и западных областях лучше подождать до мая — там почва прогревается медленнее.

На севере Украины торопиться точно не стоит: иногда даже середина мая — это только начало посадочного сезона.

Опытные огородники всегда говорят: лучше посадить кабачки на неделю позже, чем на день раньше.

Потому что холодная земля для них — серьёзная опасность. Растения как будто замирают и тратят силы не на рост, а на выживание, начинают болеть и желтеть.

Но есть простой огородный лайфхак, который помогает быстрее разогреть грядку. Если за неделю до посадки накрыть землю чёрной плёнкой, она начнёт прогреваться гораздо быстрее.

Солнце нагревает плёнку, тепло удерживается в почве, и она становится готовой раньше, чем на обычной открытой грядке.

Когда сажать кабачки по лунному календарю 2026

Чтобы определить наиболее благоприятные даты посадки, используй Лунный посевной календарь на 2026 год.

В целом большую часть огородных культур лучше сажать на растущую Луну. В апреле и мае 2026 года это периоды с 19 по 29 число.

Но если учитывать положение Луны в знаках зодиака, благоприятных для земледелия, а также другие факторы, можно точнее определить лучшие дни для посадки кабачков в открытый грунт. Это:

Благоприятные дни для посадки кабачков в апреле 2026: 8, 14, 15, 22, 23.

Благоприятные дни для посадки кабачков в мае 2026: 11, 12, 13, 20, 21, 31.

