Коли садити кабачки у відкритий ґрунт в 2026: точні дати, які вирішать долю твого врожаю

Кабачки люблять тепло і не пробачають занадто ранньої посадки. З ними працює просте правило: не дивись на календар, дивись на землю. Якщо висадити їх у холодний ґрунт, насіння не зійде або згниє, і весь труд піде дарма.

Коли садити кабачки 2026 — як правильно визначити термін і точні дати за місячним календарем – читай у матеріалі.

Коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2026

Найкращий час садити кабачки настає тоді, коли ґрунт вже добре прогрівся — приблизно до 12-15 градусів. У цей час він стає м’яким і теплим.

Перевірити це можна навіть без приладів: просто доторкнися рукою до землі на глибині приблизно десяти сантиметрів — якщо вона не холодна, а приємно тепла, значить час настав.

В Україні садити кабачки у відкритий ґрунт починають в різні періоди.

На Півдні України кабачки можна сміливо сіяти вже наприкінці квітня, бо там весна приходить раніше і тепло більш стабільне.

У центральних і західних областях краще чекати травня — там ґрунт прогрівається повільніше.

На Півночі України поспішати точно не варто: іноді навіть середина травня — це тільки початок посадкового сезону.

Досвідчені городники завжди кажуть: краще посадити кабачки на тиждень пізніше, ніж на день раніше.

Бо холодна земля для них — велика небезпека. Вони ніби завмирають і витрачають сили не на ріст, а на виживання, хворіють і жовтіють.

Та є простий городній лайфхак, який допомагає розбудити грядку раніше. Якщо за тиждень до посадки накрити землю чорною плівкою, вона почне прогріватися значно швидше.

Сонце нагріває плівку, тепло затримується в ґрунті, і він стає готовим раніше, ніж на звичайній відкритій грядці.

Читати на тему Як садити кабачки у відкритий ґрунт: хитрощі та корисні поради для гарного врожаю Як садити кабачки у відкритий ґрунт і як навіть з невеликої ділянки отримати великий врожай — читай в нашому матеріалі

Коли садити кабачки за місячним календарем 2026

Щоб визначитися з найбільш сприятливими датами посадок, скористуйся нашим Місячним посівним календарем на 2026.

Загалом більшу частину городини краще саджати на Місяць, що росте. У квітні та травні 2026 це періоди з 19 по 29 число.

Але якщо враховувати знаходження Місяця в знаках зодіаку, які сприяють землеробству та деякі інші аспекти, можна більш точно визначити найкращі періоди для посадки кабачків у відкритий ґрунт:

Сприятливі дні для посадки кабачків у квітні 2026: 8, 14, 15, 22, 23 число.

Сприятливі дні для посадки кабачків у травні 2026: 11, 12, 13, 20, 21, 31 число.

А якщо ти хочеш отримати великий врожай і уникнути такої проблеми, як пустоцвіт на кабачках — читай по причини появи пустоцвітів і що робити, щоб кожна квітка зав’язувала плід.

