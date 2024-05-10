Як садити кабачки у відкритий ґрунт: хитрощі та корисні поради для гарного врожаю

Здається, які можуть бути хитрощі в садінні кабачків? Поклав насіння, засипав — і чекай на врожай. Але досвідчені городники скажуть тобі: аби кабачки вродили так, щоб вистачило й поїсти, й законсервувати досхочу, маєш знати всі тонкощі їхнього вирощування. Тож, як садити кабачки у відкритий ґрунт — читай в нашому матеріалі.
Ми розкажемо тобі, як садити кабачки й на великій ділянці, і на зовсім крихітній, або, навіть на балконі.
Зазвичай кабачки висаджують у відкритий ґрунт в травні, коли земля добре прогрілася, адже ці овочі люблять сонце та тепло. Ростуть вони доволі швидко, з ранньостиглих сортів ти збиратимеш врожай через 50 днів, з середньостиглих — через 60 днів.
Якщо ти хочеш, щоб кабачки родили усе літо, саджай їх не всі одразу, а “хвилями”: приблизно через тиждень, або два — тоді матимеш безперервний врожай з молодих та сильних кущиків.
Якщо мрієш куштувати кабачки якомога раніше — висаджуй вдома або в теплиці розсаду. А десь за три тижні пересаджуй її у відкритий ґрунт. У такий спосіб пришвидшиш збір врожаю днів на п’ятнадцять, а то й більше.
Якщо хочеш бути певним, що насіння в землі проросте, замочи його та дай йому “проклюнутись”. Тоді ти отримаєш стовідсотково перевірений посівний матеріал. Окрім звичного способу: змочування у вологій тканині, можна скористатися одним з наступних експрес-методів:
Кабачки люблять “підгодовану” землю. Тому спочатку готуємо до посадки грядки:. Перекопуємо і підживлюємо. На 1 м² грядки додаємо:
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Грунт розпуши на глибину 10 см. Якщо у тебе достатньо місця для посадки, плануй грядку за такою схемою:
При посадці заглиблюй насіння на 3-5 см. Якщо весна прохолодна, накрий лунки плівкою, щоб захистити від заморозків.
Сходи з’являться через 6-7 днів. Щоб від поливу земля не перетворилася на корку, замульчуй її коло ростків торфом або перегноєм.
Якщо город невеличкий, і тобі шкода віддати багато землі кабачковим кущам, посади їх у мішок. Вони будуть плестися не горизонтально, а вниз, значно економлячи місце. Як це зробити?
Скористайся нашими порадами, як садити кабачки у відкритий ґрунт та як підвищити їхній врожай — і чекай на гарний результат на своїх грядках.
Раніше ми розповідали, якими екологічними добривами можна підгодувати кабачки у відкритому ґрунті.
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