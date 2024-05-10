Як садити кабачки у відкритий ґрунт: хитрощі та корисні поради для гарного врожаю

Здається, які можуть бути хитрощі в садінні кабачків? Поклав насіння, засипав — і чекай на врожай. Але досвідчені городники скажуть тобі: аби кабачки вродили так, щоб вистачило й поїсти, й законсервувати досхочу, маєш знати всі тонкощі їхнього вирощування. Тож, як садити кабачки у відкритий ґрунт — читай в нашому матеріалі.

Ми розкажемо тобі, як садити кабачки й на великій ділянці, і на зовсім крихітній, або, навіть на балконі.

Як садити кабачки у відкритий ґрунт: поради для швидкого та довготривалого врожаю

Зазвичай кабачки висаджують у відкритий ґрунт в травні, коли земля добре прогрілася, адже ці овочі люблять сонце та тепло. Ростуть вони доволі швидко, з ранньостиглих сортів ти збиратимеш врожай через 50 днів, з середньостиглих — через 60 днів.

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Якщо ти хочеш, щоб кабачки родили усе літо, саджай їх не всі одразу, а “хвилями”: приблизно через тиждень, або два — тоді матимеш безперервний врожай з молодих та сильних кущиків.

Якщо мрієш куштувати кабачки якомога раніше — висаджуй вдома або в теплиці розсаду. А десь за три тижні пересаджуй її у відкритий ґрунт. У такий спосіб пришвидшиш збір врожаю днів на п’ятнадцять, а то й більше.

Як правильно садити кабачки насінням: хитрощі городників

Як підготувати насіння до посадки

Якщо хочеш бути певним, що насіння в землі проросте, замочи його та дай йому “проклюнутись”. Тоді ти отримаєш стовідсотково перевірений посівний матеріал. Окрім звичного способу: змочування у вологій тканині, можна скористатися одним з наступних експрес-методів:

Замочи насіння в розчині будь-якого стимулятора росту. Витримай насіння 5-6 годин у термосі з теплою водою (50-55ºС). Дістань його і на одну хвилину переклади у льодяну воду(0 ° С). Контрастний “душ” значно пришвидшить сходи.

Чим підживити ґрунт у лунках під кабачки

Кабачки люблять “підгодовану” землю. Тому спочатку готуємо до посадки грядки:. Перекопуємо і підживлюємо. На 1 м² грядки додаємо:

2 відра перепрілого компосту або перегною;

2 ст. ложки суперфосфату;

0,5 ст. ложки аміачної селітри;

склянку деревної золи.

Як садити кабачки на простору ділянку землі

Грунт розпуши на глибину 10 см. Якщо у тебе достатньо місця для посадки, плануй грядку за такою схемою:

для кущових сортів: 70х70 см або 90х70 см;

для довгоплетнистих — 140х70 см.

При посадці заглиблюй насіння на 3-5 см. Якщо весна прохолодна, накрий лунки плівкою, щоб захистити від заморозків.

Сходи з’являться через 6-7 днів. Щоб від поливу земля не перетворилася на корку, замульчуй її коло ростків торфом або перегноєм.

Як садити кабачки, якщо зовсім мало місця (або, навіть, на балконі)

Якщо город невеличкий, і тобі шкода віддати багато землі кабачковим кущам, посади їх у мішок. Вони будуть плестися не горизонтально, а вниз, значно економлячи місце. Як це зробити?

Візьми будь-які мішки (з-під цукру, борошна або великі сміттєві пакети);

заповни мішок десь наполовину ґрунтом з перегноєм;

внизу мішка зроби отвори для відтоку зайвої вологи після поливу;

посади в мішок одне-два насіння;

коли воно зійде, добре замульчуй сходи скошеною травою або легким перегноєм;

догляд простий: поливай та збирай врожай.

Читати на тему Коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2024 і що для цього потрібно Коли садити кабачки у відкритий ґрунт — читай у матеріалі.

Що робити, щоб кабачки вродили

Поливай рослини теплою водою під корінь, намагаючись не лити на листя. Коли зацвітуть та стануть приносити плоди, збільш полив і роби його двічі на тиждень. Підгодовуй:: комплексним добривом під час цвітіння і фосфорно-калійним — коли з’являться плоди. Кущі проріджуй, знімай зайве листя, аби кущ провітрювався, і всередину, до плодів потрапляло сонце.

Хитрощі, які збільшать врожай кабачків

Кабачків зав’яжеться більше, якщо ти “запросиш” комах-запилювачів: розведи 100 г цукру і 2 г борної кислоти в 1 л окропу, остуди й обприскай квітки. Також неподалік можна розвісити баночки з розчином меду: чайна ложка на склянку води. Якщо висадиш поруч 2-3 різних сорти кабачків, відбудеться перезапилення, і це також збільшить урожай. Але, якщо ти хочеш зібрати насіння для посадки на наступний рік, цей спосіб не годиться. Не підходить він і для самозапильних кабачків. Рослини родитимуть краще, якщо ти їх пару разів обприскаєш рідким добривом Еффектон-О (2 ст. ложки на 10 л води) через 10-12 днів. Витрата — 2 л розчину на 1 кущ. Як не дивно, підвищить родючість кущів частий збір врожаю: знімай молоді, недостиглі кабачки. А також ті, що “сховалися” від тебе і перестигли. Звільнивши від них кущі, ти даси їм більше сили для зав’язування нових плодів.

Скористайся нашими порадами, як садити кабачки у відкритий ґрунт та як підвищити їхній врожай — і чекай на гарний результат на своїх грядках.

Раніше ми розповідали, якими екологічними добривами можна підгодувати кабачки у відкритому ґрунті.

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