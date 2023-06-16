Підживлення кабачків у відкритому ґрунті: ефективні добрива та методи

Кабачки, як і інші рослини, потребують догляду. Крім цього, овочі потребують своєчасного підживлення. Але перед тим як це робити, потрібно знати, які добрива і коли вносять досвідчені городники. Підживлення кабачків: коли здійснювати — читай у матеріалі.

Підживлення кабачків: терміни

Починають підгодовувати кабачки за тиждень до того, як з’являться перші сходи та за тиждень до висадки. Після цього кабачки поливають вітамінами під час цвітіння, тому що в цій фазі рослина витрачає багато сил на те, щоб сформувати бутони.

Перше добриво вносять ще восени та навесні. Для цього потрібно перекопати ділянку та прибрати траву.

Після цього потрібно внести компост з перегноєм. Органіку треба вносити по 3 кілограми, також потрібно додати мінеральні добрива. Наприклад, калій та нітрофоску. Якщо ґрунт важкий, то треба додати суху тирсу, а якщо піщаний — трохи торфу. Якщо ґрунт кислий, додай доломітове борошно.

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Як правильно підгодовувати кабачки

Після першого підживлення потрібно ще як мінімум кілька разів удобрювати овочі. Для цього досвідчені городники рекомендують зупинитися на органіці та мінеральних компонентах, які ефективно та швидко наситять ґрунт корисними речовинами.

Їх можна придбати, наприклад, у квіткових магазинах. Але якщо ти — за народні методи, можна вносити в ґрунт дріжджі, йод тощо.

Чим удобрити кабачки: народні засоби

Цукровий сироп. Для приготування візьми 1 л води та розчини 0,5 кг цукру. Розбав склад маслом конюшини або гречки. Розчином обприскуй листя рослин. Це приваблює бджіл та покращує запилення. Нашатирний спирт. Візьми 1 ст. л. речовини на відро води. Дріжджі. 100 г додай у 0,5 л води, настоюй добу. Потім суміш розведи у відрі води та полий рослину під корінь. Йод. Для приготування візьми 40 крапель речовини та розчини у 10 л води. Внеси отримане добриво під корінь. Таке підживлення кабачкам і гарбузам потрібне у період цвітіння. Борна кислота. Вона добре впливає на синтез азоту у ґрунті. Для цього розведи у 10 л води 2 г речовини та полий цим складом грядки. На 1 кв.м потрібно 1 л добрива. Цибулеве лушпиння. Лушпиння відвари. Після цього отриману в результаті рідину проціди та розбав чистою водою. Настій застосовуй для позакореневого підживлення.

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