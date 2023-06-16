Підживлення кабачків у відкритому ґрунті: ефективні добрива та методи

Кабачки, як і інші рослини, потребують догляду. Крім цього, овочі потребують своєчасного підживлення. Але перед тим як це робити, потрібно знати, які добрива і коли вносять досвідчені городники. Підживлення кабачків: коли здійснювати — читай у матеріалі.
Починають підгодовувати кабачки за тиждень до того, як з’являться перші сходи та за тиждень до висадки. Після цього кабачки поливають вітамінами під час цвітіння, тому що в цій фазі рослина витрачає багато сил на те, щоб сформувати бутони.
Перше добриво вносять ще восени та навесні. Для цього потрібно перекопати ділянку та прибрати траву.
Перше добриво вносять ще восени та навесні. Для цього потрібно перекопати ділянку та прибрати траву.
Після цього потрібно внести компост з перегноєм. Органіку треба вносити по 3 кілограми, також потрібно додати мінеральні добрива. Наприклад, калій та нітрофоску. Якщо ґрунт важкий, то треба додати суху тирсу, а якщо піщаний — трохи торфу. Якщо ґрунт кислий, додай доломітове борошно.
Після першого підживлення потрібно ще як мінімум кілька разів удобрювати овочі. Для цього досвідчені городники рекомендують зупинитися на органіці та мінеральних компонентах, які ефективно та швидко наситять ґрунт корисними речовинами.
Їх можна придбати, наприклад, у квіткових магазинах. Але якщо ти — за народні методи, можна вносити в ґрунт дріжджі, йод тощо.
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