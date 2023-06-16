Подкормка кабачков в открытом грунте: эффективные удобрения и методы

Кабачки, как и другие растения, требуют ухода. Кроме этого, овощи нуждаются в своевременных подкормках.

Но перед тем, как это делать, нужно знать, какие удобрения и когда вносят опытные огородники. Подкормка кабачков: когда проводить — читай в материале.

Подкормка кабачков: сроки

Начинают подкармливать кабачки за неделю до того, как появятся первые всходы и за неделю до высадки. После этого кабачки поливают витаминами во время цветения, так как в этой фазе растение тратит много сил на то, чтобы сформировать бутоны.

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Первое удобрение вносят еще осенью и весной. Для этого нужно перекопать участок и убрать траву.

После этого — внести компост с перегноем. Органику нужно вносить по 3 килограмма, также нужно добавить минеральные удобрения. Например, калий и нитрофоску. Если грунт тяжелый, то нужно добавить сухие опилки, а если песчаный — немного торфа. Если почва кислая, добавь доломитовую муку.

Как правильно подкармливать кабачки

После первой подкормки нужно еще как минимум несколько раз удобрять овощи. Для этого опытные огородники рекомендуют остановиться на органике и минеральных компонентах, которые эффективно и быстро насытят почву полезными веществами.

Их можно приобрести, например, в цветочных магазинах. Но если ты за народные методы, можно вносить в грунт дрожжи, йод и т.д.

Чем удобрить кабачки: народные средства

Сахарный сироп. Для приготовления возьми 1 л воды и раствори 0,5 кг сахара. Разбавь состав маслом клевера или гречихи. Раствором опрыскивай листья растений. Это привлекает пчел и улучшает опыление. Нашатырный спирт. Возьми 1 ст. л. вещества на ведро воды. Дрожжи. 100 г добавь в 0,5 л воды, отстаивай сутки. Затем смесь разведи в ведре воды и полей растение под корень. Йод. Для приготовления возьми 40 капель вещества и раствори в 10 л воды. Внеси полученное удобрение под корень. Такая подкормка кабачкам и тыквам нужна в период цветения. Борная кислота. Она хорошо влияет на синтез азота в почве. Для этого разведи в 10 л воды 2 г вещества и полей этим составом грядки. На 1 кв.м потребуется 1 л удобрения. Луковая шелуха. Шелуху отвари. После этого полученную в результате жидкость процеди и разбавь чистой водой. Настой применяй для внекорневой подкормки.

Раньше мы рассказывали, какими удобрениями лучше всего подкармливать клубнику.

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