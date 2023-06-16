Подкормка кабачков в открытом грунте: эффективные удобрения и методы

Кабачки, как и другие растения, требуют ухода. Кроме этого, овощи нуждаются в своевременных подкормках.
Но перед тем, как это делать, нужно знать, какие удобрения и когда вносят опытные огородники. Подкормка кабачков: когда проводить — читай в материале.
Начинают подкармливать кабачки за неделю до того, как появятся первые всходы и за неделю до высадки. После этого кабачки поливают витаминами во время цветения, так как в этой фазе растение тратит много сил на то, чтобы сформировать бутоны.
Первое удобрение вносят еще осенью и весной. Для этого нужно перекопать участок и убрать траву.
Первое удобрение вносят еще осенью и весной. Для этого нужно перекопать участок и убрать траву.
После этого — внести компост с перегноем. Органику нужно вносить по 3 килограмма, также нужно добавить минеральные удобрения. Например, калий и нитрофоску. Если грунт тяжелый, то нужно добавить сухие опилки, а если песчаный — немного торфа. Если почва кислая, добавь доломитовую муку.
После первой подкормки нужно еще как минимум несколько раз удобрять овощи. Для этого опытные огородники рекомендуют остановиться на органике и минеральных компонентах, которые эффективно и быстро насытят почву полезными веществами.
Их можно приобрести, например, в цветочных магазинах. Но если ты за народные методы, можно вносить в грунт дрожжи, йод и т.д.
Раньше мы рассказывали, какими удобрениями лучше всего подкармливать клубнику.
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