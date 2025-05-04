Лучшая подкормка для растений? Как приготовить дрожжевое удобрение для рассады — пошагово

Фото Pexels Стимуляторы роста для рассады стоят довольно дорого, поэтому не каждый садовод может позволить их себе. Но приготовить качественную подкормку не за все деньги мира можно. В материале мы рассказываем, что такое дрожжевая подкормка для рассады и растений, а также о рецепте ее заготовки. Дрожжевая подкормка: зачем нужна Подкормка дрожжами дает растениям возможность наращивать вегетативную массу, что увеличивает урожай. Дрожжевая подкормка отличается среди других своей эффективностью, ведь в составе есть белок, микроэлементы, органическое железо и аминокислоты. Хотя в дрожжах нет необходимых для рассады азота, фосфора и калия, такая подкормка действует иным образом. Дрожжи проникают в корни и влияют на органику земли. Они перерабатывают полезные вещества почвы, которые в процессе выделяют азот, фосфор и калий.После дрожжевой подкормки растения впитывают полезные вещества из почвы и начинают активно расти. Это одно из самых простых и довольно бюджетных удобрений, известных садоводам и огородникам. Важно использовать качественные дрожжи, пригодные по срокам. Хранить долго дрожжевую смесь нельзя, ее лучше использовать за день. Учти это, когда будешь готовить подкормку. Читать по теме Чем подкормить рассаду помидор, чтобы была крепкой и давала хороший урожай Рассказываем, когда и чем можно удобрять рассаду помидор. Дрожжевая подкормка для рассады и растений: рецепт заготовки Для подкормки рассады тебе хватит 10 г дрожжей и 1 л воды. Разведи дрожжи в теплой воде. Затем в смесь нужно добавить 2 ст. л. сахара и немного золы. Дай настояться несколько часов. Затем разведи смесь в 10 л воды и щедро полей рассаду. Из прессованных дрожжей также можно приготовить подкормку для рассады. Для этого понадобится 100 г дрожжей и 10 л теплой воды. Раствори дрожжи и добавь 5 ст. л. сахара. Можно добавить немного золы. Смесь должна настояться сутки в теплом месте. Затем смесь из прессованных дрожжей можно разбавить дополнительно водой. Такая подкормка лучше всего подходит для садовых и комнатных растений. Особенно ее рекомендуют для рассады помидоров, огурцов, перца, зелени и ягод. Нельзя использовать дрожжевую подкормку для лука, чеснока, картофеля и батата. Подкармливать таким способом рассаду необходимо трижды. Подкормка ранней весной. Подкормка за неделю до высадки в грунт (увеличь полив на каждую грядку втрое). В процессе роста рассады можно подкормить ее еще раз. Количество смеси нужно увеличить вдвое от предыдущего раза. Дрожжевая подкормка укрепляет корневую систему растений, а еще помогает ей прижиться после высадки в почву. Подкормку проводят в теплую и сухую погоду, в предварительно увлажненную землю. Раньше мы рассказывали, чем подкармливать малину весной.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter