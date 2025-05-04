Лучшая подкормка для растений? Как приготовить дрожжевое удобрение для рассады — пошагово

Стимуляторы роста для рассады стоят довольно дорого, поэтому не каждый садовод может позволить их себе. Но приготовить качественную подкормку не за все деньги мира можно. В материале мы рассказываем, что такое дрожжевая подкормка для рассады и растений, а также о рецепте ее заготовки.

Дрожжевая подкормка: зачем нужна

Подкормка дрожжами дает растениям возможность наращивать вегетативную массу, что увеличивает урожай. Дрожжевая подкормка отличается среди других своей эффективностью, ведь в составе есть белок, микроэлементы, органическое железо и аминокислоты.

Хотя в дрожжах нет необходимых для рассады азота, фосфора и калия, такая подкормка действует иным образом. Дрожжи проникают в корни и влияют на органику земли. Они перерабатывают полезные вещества почвы, которые в процессе выделяют азот, фосфор и калий.

После дрожжевой подкормки растения впитывают полезные вещества из почвы и начинают активно расти. Это одно из самых простых и довольно бюджетных удобрений, известных садоводам и огородникам.

Важно использовать качественные дрожжи, пригодные по срокам. Хранить долго дрожжевую смесь нельзя, ее лучше использовать за день. Учти это, когда будешь готовить подкормку.

Дрожжевая подкормка для рассады и растений: рецепт заготовки

Для подкормки рассады тебе хватит 10 г дрожжей и 1 л воды. Разведи дрожжи в теплой воде. Затем в смесь нужно добавить 2 ст. л. сахара и немного золы. Дай настояться несколько часов. Затем разведи смесь в 10 л воды и щедро полей рассаду.

Из прессованных дрожжей также можно приготовить подкормку для рассады. Для этого понадобится 100 г дрожжей и 10 л теплой воды. Раствори дрожжи и добавь 5 ст. л. сахара. Можно добавить немного золы. Смесь должна настояться сутки в теплом месте.

Затем смесь из прессованных дрожжей можно разбавить дополнительно водой.

Такая подкормка лучше всего подходит для садовых и комнатных растений. Особенно ее рекомендуют для рассады помидоров, огурцов, перца, зелени и ягод. Нельзя использовать дрожжевую подкормку для лука, чеснока, картофеля и батата.

Подкармливать таким способом рассаду необходимо трижды.

Подкормка ранней весной. Подкормка за неделю до высадки в грунт (увеличь полив на каждую грядку втрое). В процессе роста рассады можно подкормить ее еще раз. Количество смеси нужно увеличить вдвое от предыдущего раза.

Дрожжевая подкормка укрепляет корневую систему растений, а еще помогает ей прижиться после высадки в почву. Подкормку проводят в теплую и сухую погоду, в предварительно увлажненную землю.

Раньше мы рассказывали, чем подкармливать малину весной.

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