Найкраще підживлення для рослин? Як приготувати дріжджове добриво для розсади — покроково

Стимулятори росту для розсади коштують доволі дорого, тому не кожен садівник може їх собі дозволити. Але приготувати якісне підживлення не за всі гроші світу можна. В матеріалі ми розповідаємо про дріжджове підживлення для розсади і рослин, а також про рецепт заготівлі.

Дріжджове підживлення: навіщо потрібне

Підживлення дріжджами дає рослинам можливість нарощувати вегетативну масу, що збільшує врожай. Дріжджове підживлення вирізняється серед інших своєю ефективністю, адже в складі має білок, мікроелементи, органічне залізо та амінокислоти.

Хоча в дріжджах немає необхідних для розсади азоту, фосфору і калію, таке підживлення діє іншим чином. Дріжджі проникають до коріння та впливають на органіку землі. Вони переробляють корисні речовини ґрунту, які в процесі виділяють азот, фосфор і калій.

Після дріжджового підживлення рослини всотують корисні речовини з ґрунту та починають активно рости. Це одне з найпростіших та доволі бюджетних добрив, відомих садівникам та городникам.

Важливо використовувати якісні дріжджі, які придатні за строками. Зберігати довго дріжджову суміш не можна, її найкраще використати за день. Зваж на це, коли готуватимеш підживлення.

Дріжджове підживлення для розсади і рослин: рецепт заготівлі

Для підживлення розсади тобі вистачить 10 г дріжджів та 1 л води. Розведи дріжджі в теплій воді. Потім у суміш потрібно додати 2 ст. л. цукру та трохи попелу. Дай настоятися кілька годин. Потім розведи суміш у 10 л води і щедро полий розсаду.

З пресованих дріжджів також можна приготувати підживлення для розсади. Для цього знадобиться 100 г дріжджів та 10 л теплої води. Розчини дріжджі та додай 5 ст. л. цукру. Можна додати трохи попелу. Суміш має настоятися добу в теплому місці.

Потім суміш з пресованих дріжджів можна розбавити водою додатково.

Таке підживлення найкраще підходить для садових та кімнатних рослин. Особливо його рекомендують для розсади помідорів, огірків, перцю, зелені та ягід. Не можна використовувати дріжджове підживлення для цибулі, часнику, картоплі та батату.

Підживлювати таким способом розсаду необхідно тричі.

Підживлення ранньою весною. Підживлення за тиждень до висадки в ґрунт (збільш полив на кожну грядку втричі). В процесі росту розсади можна підживити її ще раз. Кількість суміші потрібно збільшити вдвічі від попереднього разу.

Дріжджове підживлення зміцнює кореневу систему рослин, а ще допомагає їй прижитися після висадки в ґрунт. Підживлення проводять в теплу і суху погоду, в попередньо зволожену землю.

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