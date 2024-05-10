Как сажать кабачки в открытый грунт: хитрости и полезные советы для хорошего урожая

Кажется, какие могут быть хитрости в посадке кабачков? Положил семена, засыпал — и жди урожая. Но опытные огородники скажут тебе: чтобы кабачки уродили так, чтобы хватило и поесть, и законсервировать вволю, должен знать все тонкости их выращивания. Как садить кабачки в открытый грунт — читай в нашем материале.

Мы расскажем тебе, как сажать кабачки и на большом участке, и на совсем крошечном, или даже на балконе.

Как посадить кабачки в открытый грунт: советы для раннего и длительного урожая

Обычно кабачки высаживают в открытую почву в мае, когда земля хорошо прогрелась, ведь эти овощи любят солнце и тепло. Растут они довольно быстро, урожай раннеспелых сортов ты будешь собирать через 50 дней, среднеспелых — через 60 дней.

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Если ты хочешь, чтобы кабачки родили все лето, сажай их не все сразу, а “волнами”: примерно через неделю, или две — тогда будешь иметь непрерывный урожай из молодых и сильных кустов.

Если мечтаешь начать есть кабачки как можно раньше — высаживай дома или в теплице рассаду. А где-то через три недели пересади ее в открытый грунт. Таким образом ускоришь сбор урожая дней на пятнадцать, а то и больше.

Как правильно сажать кабачки семенами: хитрости огородников

Как подготовить семена к посадке

Если хочешь быть уверенным, что семена в земле прорастут, замочи их и дай им “проклюнуться”. Тогда ты получишь полностью проверенный посевной материал. Кроме привычного способа: смачивания во влажной ткани можно воспользоваться одним из следующих экспресс-методов:

Замочи семена в растворе любого стимулятора роста. Выдержи семена 5-6 часов в термосе с теплой водой (50-55ºС). Достань их и на одну минуту переложи в ледяную воду(0°С). Контрастный “душ” значительно ускорит всходы.

Чем подкормить почву в лунках под кабачки

Кабачки любят “подкормленную” землю. Поэтому сначала готовим к посадке грядки. Перекапываем и подкармливаем. На 1 м 2 грядки добавляем:

2 ведра перепревшего компоста или перегноя;

2 ст. ложки суперфосфата;

0,5 ст. ложки аммиачной селитры;

стакан древесной золы.

Как сажать кабачки на просторный участок земли

Грунт разрыхли на глубину 10 см. Если у тебя достаточно места для посадки, планируй грядку по следующей схеме:

для кустарниковых сортов: 70х70 см или 90х70 см;

для длинноплетнистых – 140х70 см.

При посадке углубляй семена на 3-5 см. Если весна прохладная, накрой лунки пленкой, чтобы защитить от заморозков.

Всходы появятся через 6-7 дней. Чтобы от полива земля не покрылась коркой, замульчируй ее вокруг ростков торфом или перегноем.

Как посадить кабачки, если совсем мало места (или даже на балконе)

Если огород небольшой, и тебе жалко отдать много земли кустам кабачков, посади их в мешок. Они будут плестись не горизонтально, а вниз, значительно экономя место. Как это сделать?

Возьми любые мешки (из-под сахара, муки или крупные мусорные пакеты);

заполни мешок где-то наполовину грунтом с перегноем;

внизу мешка сделай отверстия для оттока излишней влаги после полива;

положи в мешок одно-два семечка;

когда они взойдут, хорошо замульчируй всходы скошенной травой или легким перегноем.

Уход прост: поливай и собирай урожай.

Читать по теме Когда сажать кабачки в открытый грунт 2024 и что для этого нужно Когда сажать кабачки в открытый грунт — читай в материале.

Что сделать, чтобы кабачки уродили

Поливай растения теплой водой под корень, стараясь не лить на листья. Подкармливай: комплексным удобрением во время цветения и фосфорно-калийным — когда появятся плоды. Кусты прореживай, снимай лишние листья, чтобы куст проветривался, и внутрь к плодам попадало солнце.

Хитрости, которые увеличат урожай кабачков

Кабачков завяжется больше, если ты пригласишь насекомых-опылителей: разведи 100 г сахара и 2 г борной кислоты в 1 л кипятка, остуди и опрыскай цветки. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда: чайная ложка на стакан воды. Если высадишь рядом 2-3 разных сорта кабачков, произойдет переопыление, и это также увеличит урожай. Но если ты хочешь собрать семена для посадки на следующий год, этот способ не годится. Не подходит он и для самоопыляющихся кабачков. Растения будут плодоносить лучше, если ты их пару раз опрыскиваешь жидким удобрением Эффектон-О (2 ст. ложки на 10 л воды) через 10-12 дней. Расход — 2 л раствора на 1 куст. Как ни странно, повысит плодородие кустов частый сбор урожая: снимай молодые, недозрелые кабачки. А также “спрятавшиеся” от тебя и переспевшие. Освободив от них кусты, ты дашь им больше силы для завязывания новых плодов.

Воспользуйся нашими советами, как сажать кабачки в открытый грунт и как повысить их урожай — и жди хорошего результата на своих грядках.

Раньше мы рассказывали, какими экологическими удобрениями можно подкормить кабачки в открытом грунте.

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