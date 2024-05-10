Как сажать кабачки в открытый грунт: хитрости и полезные советы для хорошего урожая

Кажется, какие могут быть хитрости в посадке кабачков? Положил семена, засыпал — и жди урожая. Но опытные огородники скажут тебе: чтобы кабачки уродили так, чтобы хватило и поесть, и законсервировать вволю, должен знать все тонкости их выращивания. Как садить кабачки в открытый грунт — читай в нашем материале.
Мы расскажем тебе, как сажать кабачки и на большом участке, и на совсем крошечном, или даже на балконе.
Обычно кабачки высаживают в открытую почву в мае, когда земля хорошо прогрелась, ведь эти овощи любят солнце и тепло. Растут они довольно быстро, урожай раннеспелых сортов ты будешь собирать через 50 дней, среднеспелых — через 60 дней.
Если ты хочешь, чтобы кабачки родили все лето, сажай их не все сразу, а “волнами”: примерно через неделю, или две — тогда будешь иметь непрерывный урожай из молодых и сильных кустов.
Если мечтаешь начать есть кабачки как можно раньше — высаживай дома или в теплице рассаду. А где-то через три недели пересади ее в открытый грунт. Таким образом ускоришь сбор урожая дней на пятнадцать, а то и больше.
Если хочешь быть уверенным, что семена в земле прорастут, замочи их и дай им “проклюнуться”. Тогда ты получишь полностью проверенный посевной материал. Кроме привычного способа: смачивания во влажной ткани можно воспользоваться одним из следующих экспресс-методов:
Кабачки любят “подкормленную” землю. Поэтому сначала готовим к посадке грядки. Перекапываем и подкармливаем. На 1 м 2 грядки добавляем:
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Грунт разрыхли на глубину 10 см. Если у тебя достаточно места для посадки, планируй грядку по следующей схеме:
При посадке углубляй семена на 3-5 см. Если весна прохладная, накрой лунки пленкой, чтобы защитить от заморозков.
Всходы появятся через 6-7 дней. Чтобы от полива земля не покрылась коркой, замульчируй ее вокруг ростков торфом или перегноем.
Если огород небольшой, и тебе жалко отдать много земли кустам кабачков, посади их в мешок. Они будут плестись не горизонтально, а вниз, значительно экономя место. Как это сделать?
Уход прост: поливай и собирай урожай.
Воспользуйся нашими советами, как сажать кабачки в открытый грунт и как повысить их урожай — и жди хорошего результата на своих грядках.
Раньше мы рассказывали, какими экологическими удобрениями можно подкормить кабачки в открытом грунте.
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