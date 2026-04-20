Чим підгодувати самшит весною: що внести в ґрунт, щоб крона була густою і здоровою

Самшит — доволі невибагливий вічнозелений кущ, але щоб він мав густу зелену крону, його потрібно правильно підживлювати, особливо навесні.
Чим підкормити самшит весною: мінеральні добрива
Найкраще самшит росте на ґрунтах із глиною або вапняком. Якщо ж ґрунт під ним легкий і піщаний, його варто покращити. Це можна зробити компостом, перегноєм, або мінеральними добривами.
Після зими самшит починає активно рости, тому в цей період йому найбільше потрібен азот. Саме він відповідає за утворення нових пагонів і листя.
Весною самшит можна підживити азотним добривом, а через кілька тижнів додати комплексне — з азотом, фосфором і калієм.
Так кущ отримає усе необхідне для харчування, швидко піде в ріст і буде виглядати яскравим та здоровим.
Найчастіше використовують такі мінеральні добрива:
- аміачну селітру (для стимуляції росту)
- суперфосфат (для кореневої системи)
- калійні добрива (для зміцнення рослини)
- комплексні суміші NPK (в цій абревіатурі: N – азот, P – фосфор, K – калій)
Гранульовані добрива розсипають під кущем: приблизно 25-50 г на погонний метр посадки, злегка загортають у ґрунт і добре поливають.
Якщо підгодовувати водорозчинними добривами, потрібно взяти 25–35 г добрива на 10 л води. Поливати під корінь.
Таке підживлення можна повторити кілька разів через 7-10 днів, особливо, якщо рослина слабка.
Чим підгодувати самшит весною: органічні добрива
Окрім мінеральних, можна підкормити самшит органічними добривами. Вони діють м’якше і покращують структуру ґрунту.
Найкраще підходять перепрілий компост, перегній або настої з кропиви (чи інших бур’янів), пташиного посліду, розведені водою. Вносити їх потрібно обережно — тільки в ґрунт, не на листя.
Органіка може підкислювати ґрунт, а самшит цього не любить. Тому час від часу варто додавати речовини, які знижують кислотність і паралельно підживлюють рослину.
Такими речовинами можуть бути:
- деревна зола (джерело калію)
- доломітове борошно (кальцій і магній)
- кісткове борошно (натуральний азот)
Є також готові народні рецепти. Наприклад, ефективна суміш для весняного підживлення:
- 35 мл біопрепарату типу Азотофіт
- 8 мл стимулятора (наприклад, гумінового)
- 10 л води
Цим розчином одночасно обприскують кущ і поливають під корінь. Таку вчиняють один раз на початку сезону.
Ще добре замульчувати землю. Для цього навколо куща розкладають шар торфу, кори або перегною. Це допомагає зберігати вологу, захищає коріння і поступово підживлює.
Якщо самшиту чогось бракує, це видно по листю.
Жовтий колір зазвичай означає нестачу азоту, бурий відтінок — дефіцит магнію, а блідість говорить про виснажений ґрунт.
Якщо є таки ознаки — краще рослину підгодувати.
А якщо хочеш вирощувати самшит в, як то кажуть, з нуля — читай, як розмножити самшит вдома і добре зекономити на покупці його саджанців.
