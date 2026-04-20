Чим підгодувати самшит весною: що внести в ґрунт, щоб крона була густою і здоровою

Самшит — доволі невибагливий вічнозелений кущ, але щоб він мав густу зелену крону, його потрібно правильно підживлювати, особливо навесні.

Чим підкормити самшит весною: мінеральні добрива

Найкраще самшит росте на ґрунтах із глиною або вапняком. Якщо ж ґрунт під ним легкий і піщаний, його варто покращити. Це можна зробити компостом, перегноєм, або мінеральними добривами.

Після зими самшит починає активно рости, тому в цей період йому найбільше потрібен азот. Саме він відповідає за утворення нових пагонів і листя.

Весною самшит можна підживити азотним добривом, а через кілька тижнів додати комплексне — з азотом, фосфором і калієм.

Так кущ отримає усе необхідне для харчування, швидко піде в ріст і буде виглядати яскравим та здоровим.

Найчастіше використовують такі мінеральні добрива:

аміачну селітру (для стимуляції росту)

суперфосфат (для кореневої системи)

калійні добрива (для зміцнення рослини)

комплексні суміші NPK (в цій абревіатурі: N – азот, P – фосфор, K – калій)

Гранульовані добрива розсипають під кущем: приблизно 25-50 г на погонний метр посадки, злегка загортають у ґрунт і добре поливають.

Якщо підгодовувати водорозчинними добривами, потрібно взяти 25–35 г добрива на 10 л води. Поливати під корінь.

Таке підживлення можна повторити кілька разів через 7-10 днів, особливо, якщо рослина слабка.

Чим підгодувати самшит весною: органічні добрива

Окрім мінеральних, можна підкормити самшит органічними добривами. Вони діють м’якше і покращують структуру ґрунту.

Найкраще підходять перепрілий компост, перегній або настої з кропиви (чи інших бур’янів), пташиного посліду, розведені водою. Вносити їх потрібно обережно — тільки в ґрунт, не на листя.

Органіка може підкислювати ґрунт, а самшит цього не любить. Тому час від часу варто додавати речовини, які знижують кислотність і паралельно підживлюють рослину.

Такими речовинами можуть бути:

деревна зола (джерело калію)

доломітове борошно (кальцій і магній)

кісткове борошно (натуральний азот)

Є також готові народні рецепти. Наприклад, ефективна суміш для весняного підживлення:

35 мл біопрепарату типу Азотофіт

8 мл стимулятора (наприклад, гумінового)

10 л води

Цим розчином одночасно обприскують кущ і поливають під корінь. Таку вчиняють один раз на початку сезону.

Ще добре замульчувати землю. Для цього навколо куща розкладають шар торфу, кори або перегною. Це допомагає зберігати вологу, захищає коріння і поступово підживлює.

Якщо самшиту чогось бракує, це видно по листю.

Жовтий колір зазвичай означає нестачу азоту, бурий відтінок — дефіцит магнію, а блідість говорить про виснажений ґрунт.

Якщо є таки ознаки — краще рослину підгодувати.

А якщо хочеш вирощувати самшит в, як то кажуть, з нуля — читай, як розмножити самшит вдома і добре зекономити на покупці його саджанців.

