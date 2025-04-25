Маникюр в украинском стиле: сине-желтый, с калиной и традиционным орнаментом

Сине-желтые мотивы стали популярны после полномасштабного вторжения и вошли в элементы одежды и декора. Тренд не обошел маникюр, а ногти в цветах флага — это то, чем хочется похвастаться не только на государственные праздники, но и каждый день.

Но маникюр в украинском стиле — не только синий и желтый. Это и об украинской вышивке, и о флаге ОУН, и многом другом. Вікна собрали для тебя самые интересные идеи и референсы, как сделать украинский патриотический маникюр.

Маникюр в украинском стиле: желто-голубой и патриотический

Синий, желтый, лимонный и даже золотистый — это обязательная гамма, которая завершит любой желто-голубой маникюр в стиле Украины. Здесь фантазия может поработать по полной, ведь разрешена любая длина, форма и материал.

Для фанатов французского маникюра можем предложить нежный патриотический маникюр в стиле френч — как для коротких, так и для длинных ногтей.

Украинский патриотический маникюр 2025 года с калиной и другими растениями

Маникюр с украинскими мотивами — это и о калине, и о маках, мальве, подсолнечниках, бархатцах и т.д. Традиционные для нашей культуры растения и цветы украсят твои ногти и, кроме патриотического настроения, добавят флористических мотивов.

Маникюр в украинском стиле: традиционный орнамент

“Червоний — то любов, а чорний — то журба” — именно так можно описать классику украинского орнамента. Эти оттенки ассоциируются с вышиванкой, расшитыми полотенцами, традиционной одеждой и другими элементами.

В маникюре их можно объединить по-разному: добавить белый фон, разнообразить вишневыми и коричневыми цветами, сделать френч или орнамент не на все ногти.

Красно-черный патриотический маникюр: цвета неофициального флага Украины

Флаг Организации украинских националистов стал вторым неофициальным флагом Украины. Черный цвет символизирует землю, а красный — кровь, пролитую за свободу. Он стал символичным для борьбы за независимость.

Используй эти мотивы, соединив по-разному черный и красный. Эти цвета прекрасно сочетаются и создают яркий тандем.

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Фото: Pinterest

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