Манікюр в українському стилі: синьо-жовтий, з калиною і традиційним орнаментом

Синьо-жовті мотиви стало популярними після повномасштабного вторгнення та увійшли в елементи одягу та декору. Тренд не обійшов манікюр, а нігті в кольорах прапору — це те, чим хочеться похизуватися не лише на державні свята, а й кожного дня.

Але манікюр в українському стилі — не лише про синій та жовтий. Це і про українську вишивку, і про прапор ОУН, і багато іншого. Вікна зібрали для тебе найцікавіші ідеї та референси, як зробити український патріотичний манікюр.

Манікюр в українському стилі: жовто-блакитний та патріотичний

Синій, жовтий, лимонний і навіть золотистий — це обов’язкова гамма, що довершить будь-який жовто-блакитний манікюр в стилі України. Тут фантазія може попрацювати на повну, адже дозволена будь-яка довжина, форма і матеріалі.

Для фанатів французького манікюру можемо запропонувати ніжний патріотичний манікюр у стилі френч — як для коротких, так і для довгих нігтів.

Український патріотичний манікюр 2025 з калиною та іншими рослинами

Манікюр з українськими мотивами — це і про калину, і про маки, мальву, соняшники, чорнобривці тощо. Традиційні для нашої культури рослини та квіти прикрасять твої нігті й, окрім патріотичного настрою, додадуть флористичних мотивів.

Манікюр в українському стилі: традиційний орнамент

“Червоний — то любов, а чорне — то журба” — саме так можна описати класику українського орнаменту. Ці відтінки асоціюються з вишиванкою, розшитими рушниками, традиційним одягом та іншими елементами.

У манікюрі їх можна поєднати по-різному: додати біле тло, урізноманітнити вишневими та коричневими кольорами, зробити френч або орнамент не на всі нігті.

Червоно-чорний патріотичний манікюр: кольори неофіційного прапора України

Прапор Організації українських націоналістів став другим неофіційним стягом України. Чорний колір символізує землю, а червоний — кров, пролиту за свободу. Він став символічним для боротьби за незалежність.

Використай ці мотиви, поєднавши у різний спосіб чорний та червоний. Ці кольори чудово поєднуються між собою та створюють яскравий тандем.

А також ми зібрали найголовніші тренди манікюру у 2025 році.

Фото: Pinterest

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